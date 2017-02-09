Четверг, 09 Февраля 2017 года
17:51:30 МСК

«Расточительность властей Оренбурга»: сомнительный ремонт на 5,4 млн рублей

Экономика
Здание спортивной школы находится еще на гарантии, и подрядчик обязан безвозмездно устранять все дефекты. Вместе с тем на портале госзакупок появилось объявление о ремонте фасада здания школы дзюдо стоимостью 5,6 млн рублей
Так здание выглядело по состоянию на 7 февраля 2017 года
Иллюстрация: Оренбургское региональное отделение ОНФ
Так здание выглядело по состоянию на 7 февраля 2017 года

Оренбург, 9 февраля 2017, 16:43 — REGNUM  В Оренбурге в ходе мониторинга выявлена закупка на ремонт фасада здания школы дзюдо стоимостью 5,6 млн рублей. Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Оренбургской области считают расточительной такую трату на ремонт фасада здания, которое находится на гарантийном обслуживании. Проведенная прокурорская проверка подтвердила выводы ОНФ, главе Оренбурга направлена информация устранить выявленные нарушения. Однако власти областного центра проигнорировали требование надзорного органа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ.

Общественники подчеркнули, что здание муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа дзюдо» было введено в эксплуатацию в 2012 году. Согласно условиям контракта, срок гарантийных обязательств составляет пять лет, в этот период подрядчик обязан безвозмездно устранять все дефекты.

По словам эксперта проекта ОНФ «За честные закупки» в Оренбургской области Дмитрия Болдырева, городские власти должны были подать претензию в адрес подрядчика с требованием безвозмездно устранить выявленные дефекты, а не тратить собственные средства на ремонт фасада.

В ходе прокурорской проверки информация экспертов ОНФ подтвердилась. Также установлено, что причинами возникших дефектов являются некачественно выполненные строительно-монтажные работы, в частности, состояние стенового ограждения оценено как недопустимое, состояние фундамента, стен, перегородок, кровли здания оценено как ограниченно работоспособное.

Прокуратура Оренбурга в адрес главы города направила информацию организовать и провести претензионную работу в отношении подрядчика по устранению выявленных недостатков, в том числе приостановлению неэффективного расходования бюджетных средств.

Несмотря на требование надзорного органа, закупка на ремонт фасада состоялась. По итогам торгов заключен контракт на 5,4 млн рублей, в соответствии с которым все работы должны были быть выполнены до 30 ноября 2016 года. В начале февраля 2017 года активисты проекта ОНФ «За честные закупки» выехали на объект, чтобы посмотреть, как выполнен ремонт фасада. В ходе осмотра выявлено, что работы по контракту не выполнены. Ни рабочих, ни какой-либо строительной техники в момент осмотра не было. При этом на сайте госзакупок отсутствуют сведения о продлении сроков выполнения работ по контракту, отметили в региональном отделении ОНФ.

«Несколько миллионов рублей ушли на ремонт фасада, при том, что здание крупнейшего в ПФО спортивного центра находится на гарантии. К тому же, как показала экспертиза, эти работы не являются первостепенными. Сейчас городские власти должны принять все меры воздействия на подрядчика, чтобы восстановить работоспособность несущих конструкций», — резюмировал Болдырев. По мнению эксперта ОНФ, эти средства можно было направить на развитие школы дзюдо.

«Вызывают недоумение обвинения со стороны активистов Оренбургского отделения Общероссийского народного фронта в бездействии администрации города Оренбурга по отношению к подрядчику», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города и отметили, что активисты ОНФ, не разобравшись в ситуации, разместили информацию, не соответствующую действительности.

В мэрии подчеркнули, что на сегодняшний день администрации города Оренбурга выполнила требование прокуратуры в части проведения претензионной работы в отношении подрядчика по устранению недостатков, выполненных на объекте.

Со стороны управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга 30 ноября 2016 года направлена претензия к подрядчику с требованием устранения в разумные сроки всех недостатков, выявленных на основании обследования строительных конструкций здания. В соответствии со статьями 722, 724 ГК РФ и по условиям контракта администрация предлагала в разумные сроки провести работы по устранению всех недостатков.

«Так что информация, озвученная экспертом проекта ОНФ «За честные закупки» в Оренбургской области Д. Болдыревым, не соответствует действительности», — резюмировали в городской администрации.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в спортшколе, несмотря на ремонт, занятия проводятся. Ремонт осуществляется снаружи и не мешает деятельности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты - 2016
Главное сегодня
NB!
09.02.17
У России столько хакеров нет — МИД
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
09.02.17
Сергей Шаляпин, Владимир СтанулевичНиколо-Корельский монастырь при Советской власти
АрхангельскРоссия Защита культурного наследия Общество
NB!
09.02.17
Алтайский край — в плену снежной стихии и военных
БарнаулРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
09.02.17
Андрей Ганжа Йемен: о ракетах, Юпитерах и быках
СанаЙемен Ситуация в Йемене Политика
NB!
09.02.17
Анатолий КошкинКитай — Японии: Курилы и Наньша – итог победы над агрессором
ПекинКитай Курильские острова и Япония Политика
NB!
09.02.17
Названа предварительная причина взрыва на АЭС во Франции
ПарижФранция Атомная энергетика Происшествия
NB!
09.02.17
«Два конверта» главы Чувашии
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
09.02.17
Юрий БаранчикМинск продолжает обострять отношения с Москвой и подрывать ОДКБ
МинскБелоруссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
09.02.17
Дмитрий Медведев впервые отчитается перед Госдумой VII созыва
МоскваРоссия Отчет правительства РФ перед Государственной думой Экономика
NB!
09.02.17
Максим ИсаевМиграционная политика Трампа: Высылать будут за иждивенчество – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Николай ПетрушенкоЧто нам готовит новая ядерная доктрина Трампа?
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
09.02.17
Елена ХаненковаТрамп! Запрет на въезд в США из Ливии, Ирака, Ирана и Сирии
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Алексей БанниковВыборы губернатора на Среднем Урале: новые интриги и неожиданные решения
ЕкатеринбургРоссия Выборы губернатора Свердловской области-2017 Политика
NB!
09.02.17
Песков опроверг «временную» передачу Курильских островов Японии
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
09.02.17
Кузбасс: не справившись с уборкой снега, власти просят помощи у бизнеса
КемеровоРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
09.02.17
Севак МирабянРПЦ в XX веке – тернистый путь от кесаря к Богу
МоскваРоссия Православие Политика
NB!
09.02.17
Станислав ТарасовПрофессионал Фидан против Помпео со «шпаргалкой»
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
09.02.17
Владимир Новосёлов, Марс Шарапов«Если завтра война»: Коммерческой медицине панацея не нужна!
МоскваРоссия «Если завтра война…» - может ли Россия мобилизоваться? Наука
NB!
09.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВзыщем с России $100 млрд и будет полный порядок: обзор экономики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
09.02.17
Новая Зеландия будет круглосуточно следить за США
ВеллингтонНовая Зеландия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Авиация ВКС «проверила» систему ПВО Москвы
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
09.02.17
Комитет рекомендовал ГД отклонить штрафы за жестокое обращение с животными
МоскваРоссия Жестокое обращение с животными Общество
ещё главное