На замену 100 лифтов в Севастополе направили 200 млн рублей

Севастополь, , 16:23 — REGNUM Правительство Севастополя предоставило субсидию в сумме 200 млн рублей фонду содействия капитального ремонта для замены старых лифтов в многоэтажках. Документ принят на заседании правительства 9 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Речь идет о предоставлении субсидии из бюджета 2017 года на замену лифтов в 56 многоквартирных домах. Мы предлагаем поменять 103 лифта на сумму 200 млн рублей», — сказал глава департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.

Весной прошлого года начальник отдела Севтехнадзора Кирилл Близнецов заявлял, что около 600 севастопольских лифтов не допущены к эксплуатации.

«В Севастополе насчитывается около 1 600 лифтов, значительная часть которых прослужила 25 лет и более. Такие лифты были подвергнуты глубокому экспертному обследованию и 600 из них признаны непригодными для эксплуатации», — сказал Близнецов.

В рамках региональной программы по капитальному ремонту жилищного фонда в 2016 году Севастополю из федерального бюджета выделено 200 млн рублей на замену 160 лифтов.

В 2015 году замену 113 лифтов проводила компания ОАО «Мослифт».