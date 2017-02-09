Комитет ГД не поддержал передачу санкционных продуктов на социальные нужды

Законопроект не согласуется с указом о продэмбарго и не определяет понятие социальных нужд, считают в профильном комитете

Москва, , 16:19 — REGNUM Законопроект, который допускает безвозмездную передачу санкционной продовольственной продукции на социально значимые нужды, Госдуме рекомендуется отклонить в первом чтении. Как передает корреспондент 9 февраля ИА REGNUM, соответствующее решение принял комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, который допускает безвозмездную передачу санкционной продовольственной продукции на социально значимые нужды.

Согласно документу, запрещенные к ввозу на территорию России сельхозпродукция, сырье и продовольствие надлежащего качества, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям, которые произведены в странах, принявших решение о введении экономических санкций в отношении РФ, подлежат безвозмездной передаче на социально значимые нужды. «По данным Россельхознадзора, с 6 августа 2015 года в России было уничтожено более 7500 т запрещенной к ввозу продукции: 7282 т приходится на растительные продукты, еще 228,6 т — на животноводческую продукцию. Подобные жесткие меры никак нельзя назвать оправданными в свете сложившейся в России сложной социально-экономической ситуации», — отмечает автор законопроекта.

Безвозмездная передача санкционных товаров на социально значимые нужды также будет соответствовать внутренним, социально-экономическим запросам России, полагает он.

Комитет в своем заключении обратил внимание на то, что положения законопроекта не согласуются с законом «О специальных экономических мерах» и принятыми в соответствии с ним указами президента РФ, а также законом «О таможенном регулировании в РФ», которые регламентируют продовольственные контрсанкции России. Кроме того, законопроект не содержит четкого механизма реализации безвозмездной передачи товаров на социально значимые нужды и не определяет, что к таким нуждам относится, считают в профильном комитете.