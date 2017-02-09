СМИ: Решение суда поставило под угрозу развитие успешного предприятия

Нижний Новгород, , 15:59 — REGNUM «В январе 2017 года Первый арбитражный апелляционный суд рассмотрел иски АО «НПО Авиатехнология» к ПАО «Русполимет» и вынес постановления о взыскании в пользу истца почти 855 млн рублей. Мы попросили дать комментарий по создавшейся ситуации и вероятной дальнейшей судьбе завода председателя Совета директоров ПАО «Русполимет», Заслуженного металлурга России, сопредседателя нижегородского регионального штаба Общероссийского народного фронта Виктора Клочая.

Виктор Владимирович, за последние годы мы привыкли к тому, что на «Русполимете» раз в полгода, а в прошлом году даже раз в квартал вводились новые технологические линии, участки, агрегаты. Компания превратилась в суперсовременное предприятие мирового уровня, к тому же оно градообразующее, включенное в Федеральный список организаций, оказывающих существенное влияние на некоторые отрасли промышленности России. И вдруг в течение шести месяцев череда арбитражных судов поставила завод на грань банкротства. Как вы прокомментируете сложившуюся ситуацию?

Виктор Клочай: То, что не сумели сделать с нами кризисы 2008 — 2009 гг. и 2014 — 2015 гг. и санкции, легко могут сделать наши арбитражные суды. Но обо всем по порядку. Начнем с того, что это дела десятилетней давности, и по ним были приняты решения в пользу «Русполимета», вступившие в законную силу.

Сегодня ПАО «Русполимет» — компания мирового уровня по своим технологическим возможностям, но такой она стала буквально несколько лет назад. Предыдущая масштабная модернизация была проведена на заводе ровно сто лет назад братьями Струве. И до недавних пор, а конкретно до 2012 года, основными средствами производства у нас были 50-тонная мартеновская печь, думаю, последняя в России, два сортопрокатных стана 1911 года, бандажепрокатный стан 1913 года, кольцепрокатный стан «Банинг» и пресс УЗТМ 1963 года, проходная термическая печь 1933 года, в народе именуемая «американка».

Сегодня ПАО «Русполимет» — завод полного передельного цикла от сырья до готовой продукции из специальных сталей и сплавов с набором самого современного металлургического оборудования. За эти годы введены в строй дуговая электросталеплавильная печь, печь-ковш, вакууматор, разливочный блок, цех спецметаллургии в составе двух вакуумно-индукционных, двух вакуумно-дуговых печей, трех печей электрошлакового переплава камерного типа, двух мощных прессов-автоматов усилием 16 и 35 МН. А также — двух новых кольцепрокатных станов SMS и пресса «Шуллер» усилием 10 тыс. тонн. Создана полная инфраструктура для термообработки, установлено более пятидесяти обрабатывающих центров и т.д.

Акционерное общество насчитывает более 3 тысяч акционеров. Всего на площадке трудится около 4 тысяч человек, 3200 из них — работники завода.

Кроме того, на Кулебакской и Выксунской площадках работают девять малых и средних предприятий, задействованных в промышленной кооперации.

Коллектив в нынешних условиях совершил невозможное, построив не только новый завод (все строительные и монтажные работы выполняли своими силами в сроки и с качеством, которому удивлялись иностранные специалисты, выполняющие шефмонтаж), но и 52-квартирный дом для специалистов. Совместно с областным правительством и муниципалитетом был создан ресурсный центр для подготовки рабочих кадров. Также стоит сказать, что «Русполимет» — одно из немногих предприятий области, которое содержит детский лагерь, где отдыхают не только дети работников завода. Перечень социально ответственных программ можно перечислять долго.

Хочу отметить, что за весь период модернизации не выплачено ни одного рубля дивидендов. И это осознанное решение. Если бы мы не решились и не выполнили задуманное, завода бы уже не было и не с кого было бы брать деньги. А кольца для аэроспейса — нашу уникальную продукцию — уже покупали бы по импорту.

Маленькая справка: ПАО «Русполимет» — основной поставщик кольцепрокатной продукции для всех отраслей промышленности и единственный, кто отправляет ее на экспорт, в том числе для признанных мировых лидеров — компании Honeywell, Pratt&Whitney и др.

Что касается истца — это АО «НПО Авиатехнология», находящаяся в стадии реорганизации торгово-закупочная компания, думаю, со штатом не более 10 человек. Акционеры — три юрлица, два из которых в стадии ликвидации. За ними стоят физические лица. Это г-н Ханчин, бизнесом которого, похоже, уже многие годы является посредничество. Второй — Мулин, насколько мне известно, из СМИ, не резидент РФ уже лет пятнадцать. В бытность его внешним управляющим Ступинского меткомбината, по данным СМИ, в конце девяностых за границу были проданы полученные из Госрезерва РФ никель и феррохром на сумму $50 млн. Было возбуждено уголовное дело, которое позднее по загадочным обстоятельствам закрыли.

Зато завели новое дело на директора, ранее главного бухгалтера «Авиатехнологий» Лидию Аристову — за причинение ущерба АО «НПО Авитехнология» в размере чуть более 44 миллионов рублей путем незаконной продажи акций кулебакских заводов КМЗ и ККПЗ, правопредшественников «Русполимета».

Данное уголовное дело, по нашему мнению, есть корпоративный спор участников общества «Авиатехнология». Кто кого и кем назначил, что кому продал и куда сбежал — дело участников концессии. Акционеры ПАО «Русполимет» и тем более сам трудовой коллектив к этому никакого отношения не имеют. Это следует и из уголовного дела, и из решений арбитражных судов по акциям «Русполимета». Из решений судов также следует, что ни регистратор, ни эмитент каких-либо противоправных действий или нарушений по ведению реестра не допустил.

Однако это не помешало судьям Арбитражного суда Нижегородской области и Первого арбитражного апелляционного суда объявить виноватым в причинении ущерба АО «НПО Авиатехнология» ПАО «Русполимет» и взыскать с последнего почему-то уже почти 855 миллионов рублей.

Мне представляется очевидным, что при рассмотрении дел судами проигнорированы вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов, имеющие преюдициальное значение для рассматриваемых дел, нарушены нормы процессуального права.

Проводя оценку стоимости акций, судьи проигнорировали доводы ПАО «Русполимет» и не заметили миллиардные вложения денежных средств, которые осуществили акционеры общества и за счет которых произошло увеличение стоимости акций. Очевидно, что истец к этому росту никакого отношения не имеет.

При том, что есть еще одно, на мой взгляд, существенное процессуальное обстоятельство: суды основывают свои решения на обстоятельствах, которые истец не заявлял, а самостоятельно суды не имели права ссылаться на них.

Конечно же, коллектив завода не может согласиться с такими решениями, потому что они приняты ни по закону, ни по совести, а также против норм существующей судебной практики. Я уверен, что эти решения не могут быть утверждены ни кассацией, ни тем более судебной коллегией.

Однако, если вынесенные судебные решения останутся в силе, то можно с уверенностью сказать, что с арбитражной ветвью судебной власти у нас что-то не так, и тогда надежда опять только на Президиум Верховного Суда. А если на минуточку допустить, что эти решения пройдут через все судебные инстанции, откроется ящик Пандоры новых рейдерских походов, а это уже станет государственной проблемой.

Кроме того, есть нравственная сторона вопроса. Почему коллектив должен отдавать деньги, принадлежащие предприятию, а также, по сути, и областному бюджету, который давал льготы по налогам, и федеральному бюджету, который давал субсидии и компенсации процентных ставок, а Минпромторг России через Фонд поддержки промышленности ссудил кредит под 5% годовых. Отдавать эти деньги ликвидируемым компаниям, по сути Мулину и Ко?! В совокупности все это — сотни миллионов рублей. Хочется напомнить, что правительство РФ давало госгарантию под льготный кредит 3 млрд. рублей. Может, уважаемому суду все это тоже следует учесть?

В чем логика, в чем смысл таких судебных решений? Как и чьи права тут защищаются? В чьих интересах эти решения, и кто за всем этим стоит? Вопросов больше, чем ответов. Только в 2002—2003 годах — в период толингового управления — братья Мулины и примкнувший к ним Ханчин «образовали» на КМЗ убыток в 260 млн рублей, при этом перевалив заботы по зарплате и прочее на губернатора Нижегородской области. В период с 2006 по 2008 гг. похожим на сегодняшний день способом с «Русполимета» взыскано более 500 млн рублей.

Для меня очевидно, что эта кампания с отменой вступивших в законную силу решений организована не столько как охота за деньгами, сколько продиктована желанием прибрать к рукам восставшие из пепла активы — наш завод после модернизации.

У меня нет сомнений в том, что закон и справедливость восторжествует. Гарантия этому — воля и титанический труд руководства страны по решению сложных задач сегодняшнего времени и преодолению тех вызовов, с которыми столкнулась страна.

Более 200 акционеров ПАО «Русполимет» уже обратилось с коллективным письмом к руководителям государства, в правоохранительные органы.

Главное, что я должен сказать от имени трудового коллектива ПАО «Русполимет»: Мы не допустим срыва ни государственных, ни экспортных, ни любых других заказов. Мы и впредь будем неукоснительно выполнять обязательства перед кредитными организациями и нашими поставщиками.

Каковы ваши действия именно сейчас?

Виктор Клочай: 2 февраля 2017 года мы перечислили на депозит кассационного суда сумму в размере 855 млн рублей с просьбой о приостановке исполнения решения суда до рассмотрения указанной инстанцией дела. Так как в случае принятия законного решения в пользу предприятия нам эти деньги не вернут никогда. Да и государство, думаю, вряд ли получит налог с этой суммы, поскольку в результате реораганизации в форме выделения АО «НПО Авитехнология» скорей всего останется с единственным активом — исполнительным листом.

К сожалению, это средства группы, аккумулированные для завершения инвестиционной программы по импортозамещению, увеличению экспорта и пополнению оборотных средств. Мы планировали в 2017 году рост продаж на 22% без увеличения авансов со стороны наших покупателей.

В условиях кризиса мы сформулировали для себя задачу — выстоять и преумножить. Чтобы понять рабочий настрой на предприятии, достаточно послушать его гимн, созданный нашими молодыми специалистами. Вот уже пять лет наш девиз, который знает каждый работник: «Помним о прошлом, ценим настоящее, уверенно смотрим в будущее, вместе мы строим сильную Россию!»

И мы ее — таки построим, не сомневайтесь.

Виктор Владимирович, в июне этого года у вас юбилей — 60 лет. Что главное для вас в этот жизненный период?

Виктор Клочай: Главное для меня — в какой стране будут жить мои восемь внуков. В отпущенное мне время я буду делать все, чтобы они жили в могучей, богатой, процветающей и справедливой стране».