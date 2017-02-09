Названы самые доступные по цене автомобили в России

Москва, , 15:44 — REGNUM Два автомобиля Lada попали в пятерку самых доступных предложений на отечественном рынке. Рейтинг недорогих легковых машин был составлен по итогам сезонных распродаж, пишут «Известия».

Самой дешевой моделью, продающейся в России, стал китайский хэтчбек Lifan Smily. Автомобиль, оснащенный 1,3-литровым мотором и механической коробкой передач, предлагается за 369 тыс. рублей. Хэтчбек при этом укомплектован парктроником, кондиционером и системой ABS.

Чуть более дорогой, но также доступный автомобиль — Lada Granta, стоимость которого в кузове лифтбек составляет 376,8 тыс. рублей, седан же обойдется в 389,9 тыс. рублей. На третьем месте — вновь китайская модель: FAW V5, который можно приобрести за 398,65 тыс. рублей.

На четвертой позиции — Lada Priora, ее предлагают за 400 тыс. рублей. Пятое место — за китайским седаном Geely GC6, доступным по цене 419 тыс. рублей. Вторую пятерку бюджетных авто составляют универсал Lada Kalina (420,3 тыс. рублей), седан Datsun on-DO (436 тыс. рублей), хэтчбек Ravon R2 (439 тыс. рублей) и седан Ravon Nexia R3 (449 тыс. рублей).