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Ростовская область: перезимовать шахтёрам позволят ещё 55 тонн угля

Экономика
Товарищи по цеху вновь сделали доброе дело
Шахтеры
Иллюстрация: Donland.ru
Шахтеры

Ростов-на-Дону, 9 февраля 2017, 15:43 — REGNUM  

Пережить суровые морозы в тепле шахтёрам обанкротившейся компании «Кингкоул» вновь помогают товарищи по цеху. Горняки шахты «Шерловская-Наклонная» и обогатительной фабрики «Шолоховская» протянули руку помощи коллегам и выделили 55 тонн угля. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 февраля.

В частности, топливо доставлено социально не защищенным работникам и пенсионерам.

Напомним, пайковый уголь горнякам должен был выдаваться за счет предприятия, но этого не происходило с 2014 года.

Неделю назад шахтёрам уже было доставлено 55 тонн топлива, которые безвозмездно выделили шахта «Шерловская-Наклонная» и компания «Флэш Энерджи». Списки также были составлены инициативной группой горняков.

Также по теме: Выплаты шахтёрам Ростовской области возобновятся после сверки списков

Шахтерам Ростовской области пока помогают углём

Как ранее сообщало ИА REGNUM , выплаты шахтёрам Ростовской области пока приостановлены. Перечисления возобновятся после сверки списков. Частично погашены долги на общую сумму 118 млн рублей перед горняками угледобывающих организаций «Замчаловский антрацит», «Горный проходчик», «Ростовгормаш» и «Алмазная», входящих в состав обанкротившейся группы компаний «Кингкоул».

Вопрос погашения задолженности регулярно становится темой №1 для разговора на федеральном уровне. Так, накануне депутат Госдумы РФ от Ростовской области Максим Щаблыкин отметил, что погашение долгов происходит согласно «дорожной карте». Полностью же погасить долги перед горняками предполагается до 1 июля текущего года.

В конце января губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что долги шахтёрам могут погасить в течение полугода. Завершить процесс изначально планировалось за счет реализации имущества, «но этот процесс основательно затянулся». Теперь ОАО «Региональная корпорация развития» берет деньги взаймы и перечисляет их на счета горняков. Также корпорация занимается продажей той массы, которая сегодня есть на предприятиях обанкротившегося «Кингкоула», ведутся переговоры с потенциальными покупателями.

Ранее по теме: В Госдуме обещают «существенное продвижение» по зарплатам шахтерам Гуково

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы: выплаты шахтерам Гуково проходят согласно «дорожной карте»

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