Грузооборот портов стран Прибалтики продолжает падать

Рига, , 15:39 — REGNUM Порты стран Прибалтики в 2016 году получили и отправили 145,943 млн тонн грузов, что на 2,8% или на 4,196 млн тонн меньше, чем в 2015 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления Латвии (ЦСУ), сообщает LETA. Так, 43,2% грузов перевалено в латвийских портах, 33,8% — в литовских, 23% — в эстонских.

В латвийских портах объем переваленных в 2016 году грузов уменьшился на 6,453 млн тонн (9,3%) — до 63,116 млн тонн, в литовских портах грузооборот увеличился на 3,549 млн тонн (7,8%) — до 49,298 млн тонн, в эстонских — уменьшился на 1,293 млн тонн (3,7%), до 33,528 млн тонн.

В 2016 году больше всего грузов перевалено в литовском Клайпедском порту — 40,139 млн тонн (+4,2%). Второе место по грузообороту занимает Рижский порт с 37,07 млн тонн (-7,5%), третье — Таллинский порт с 20,118 млн тонн (-10,3%).

Напомним, в 2015 году грузооборот портов стран Прибалтики составил 150,139 млн тонн — на 7% меньше, чем в 2014.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ряд экспертов связывают падение грузоперевозок в Прибалтике с тем, что Россия переориентирует товаропотоки на свои порты.