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Латвийские врачи хотят денег за сообщение в полицию о насилии над детьми

Экономика
Представитель МВД: «У некоторых самоуправлений также ноль интереса к детям»

Рига, 9 февраля 2017, 15:38 — REGNUM  Семейные врачи Латвии требуют дополнительного финансирования для того, чтобы они могли сообщать о насилии над детьми. Об этом они заявили на заседании комиссии по правам человека и социальным делам, куда их пригласили, чтобы обсудить проблему предотвращения насилия над детьми, сообщает Русское вещание LTV7.

Как выяснилось, врачи считают, что государство должно оплачивать их время, потраченное на поход в полицию с заявлением. В противном случае делать это они не обязаны. Так, представитель Латвийской ассоциации семейных врачей Солвита Олсена пояснила: «Написать заявление — это врач должен потерять примерно час своей работы. Если врач должен еще идти в дом и посещать семью — это еще ресурс времени. Если врач должен идти на разговор с полицией — это тоже рабочее время, которое должно оплачиваться. Если врач должен идти в суд — то это тоже кто-то должен оплачивать».

В свою очередь, глава Госинспекции по защите прав детей Илона Кронберга рассказала, что основная проблема, заключается в обмене информацией. Данные о пострадавших от насилия детях попросту «застревают». Система по обмену информацией есть, но ее почему-то игнорируют: «Говорим мы много, но дело как-то не идет вперед. В январе 2017 года было очень много трагедий, делать выводы времени нет, надо действовать», — считает Кронберга.

Представитель МВД Эвика Силиня также прокомментировала систему обмена информацией. «Мне не хочется сейчас искать виноватых, но ясно, что данные не вводятся, то есть — то, что мы создали, не работает. Вопрос: это проблема технического характера? Нет, это не так. Коллеги подтвердят, что это вопрос отношения. Есть самоуправления, которые вообще не присоединились к этой системе, там ноль интереса к детям», — пояснила Силиня.

Напомним, год назад в Вентспилсе от полученных травм умер годовалый мальчик. В результате расследования трагедии выяснилось, что семейный врач не раз замечала телесные повреждения у ребенка, но никому не сообщала.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 января 2017 года в Добеле (город в центральной части Латвии), в квартире были найдены мертвыми родители четырех детей, как предполагается, они погибли от передозировки наркотиков. Четверо малолетних детей провели несколько дней в квартире вместе с мертвыми родителями, 9 — месячный ребенок умер от голода, а дети 3, 4 и 5 лет были сильно истощены. 10 января в результате пожара в Резекне (Восток Латвии) погибла 12-летняя девочка. Как стало известно, девочка была дома одна, потому что ее отец уже несколько дней находился в больнице, а мать лишена родительских прав. По словам соседей, это был не первый раз, когда девочка оставалась дома одна. Так, в 2016 году она прожила одна около полутора месяцев.

Стоит добавить, что в 2015 году в Латвии стремительно увеличилось число детей, пострадавших от сексуального насилия и действий сексуального характера, свидетельствует отчет Госполиции страны о преступности среди несовершеннолетних и пострадавших детях. Так, в 2015 году от преступлений пострадало 15 123 человека, в том числе 5261 ребенок. В 2015 году, по сравнению с 2014, чаще всего дети страдали от преступлений против нравственности, преступлений имущественного характера, жестокости и насилия и от преступлений против жизни и здоровья. В Госполиции отметили, что негативным фактором стало то, что в 2015 году по сравнению с 2014 от сексуального насилия пострадало на 12 детей больше — 57. От действий сексуального характера пострадало 28 несовершеннолетних, что на 14 больше, чем в 2014 году. Также зафиксирован случай похищения несовершеннолетнего и два случая торговли детьми.

А по данным за 2016 год, только Рижской муниципальной полицией на октябрь 2016 года составлено 90 протоколов о насилии над детьми. Также в 2016 году отдел отправил 326 материалов Рижской социальной службе, 178 материалов Рижскому сиротскому суду — все они по факту нарушения прав ребенка и неблагополучных условий в семье.

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