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«Газпром» прекратил буровые работы на одном из месторождений в Таджикистане

Экономика
Ранее руководство компании заявляло о нерентабельности деятельности в этой стране

Душанбе, 9 февраля 2017, 15:31 — REGNUM  Компания Gazprom International свернула геолого-разведывательные работы на месторождении Сарыкамыш в Таджикистане, письменно уведомив об этом таджикские власти пять дней назад. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает радио «Озоди».

Издание отмечает, что начальник Главного управления геологии при правительстве Таджикистана Мурод Хол эту информацию подтвердил, добавив, что «Газпром» все еще не обосновал свое решение.

«На одном из отчетных собраний представитель российской компании Шаталов сказал нам, что они направили по данному поводу письмо в правительство. Официально они могут сами прокомментировать данную ситуацию. Мы же полной информацией не располагаем. Учитывая, что в данном проекте нет вклада от таджикской стороны, мы не вправе требовать от них дополнительной информации. В настоящее время работы на участке действительно приостановлены, но мы надеемся, что это временно», — подчеркнул он.

Напомним, в августе 2016 года стало известно о том, что «в связи с нецелесообразностью» «Газпром» намерен сдать лицензии на геологическое изучение недр нефтегазоперспективных площадей «Сарыкамыш» и «Западный Шохамбары» за два года до окончания их срока действия.

«За право бороться за газовую независимость Таджикистана мы тратим огромные деньги. В целом за все годы — это 6 млрд российских рублей, из них как минимум 1,5 млрд рублей потрачено на выплату налогов. Конечно, мы — часть мировой экономики, и, естественно, кризис сказывается на компании, однако, если бы было выгодно, то мы бы продолжили работу. Но если это невыгодно, то «Газпром», как коммерческая организация, взвешивает все за и против», — пояснил тогда ситуацию глава таджикского представительства Gazprom international Игорь Шаталов.

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