В Латвии продолжат покрывать административные расходы из соцбюджета

Рига, , 15:30 — REGNUM Сейм Латвии большинством голосов отклонил предложение оппозиции прекратить покрывать административные расходы из средств социального бюджета, сообщает LETA.

Речь шла о бюджете, средства которого предназначены на выплату пенсий, пособий по потере трудоспособности в результате несчастных случаев, выплат по инвалидности, а также детских пособий.

По мнению депутатов, выступивших против этой практики, социальный бюджет пополняется не из налогов, а из средств, которые жители Латвии вкладывают в свое будущее или доверяют государству на случай покрытия издержек, связанных с болезнями и потерей трудоспособности. Поэтому тратить из него средства на административные расходы — неправильно и неэтично. Зарплату чиновникам следует платить из средств основного бюджета, считают оппозиционные политики. Однако Сейм большинством голосов не согласился с предложенными поправками, которые бы запрещали такие траты.

«Несмотря на то, что в социальном бюджете не хватает средств, начиная с 2017 года, из подпрограмм бюджета финансируется 93 рабочих места в Государственном агентстве занятости на общую сумму в 1,2 млн евро (12 903 евро в год на место). Подобным образом также долгие годы финансируются места в Государственном агентстве социального страхования, на эти цели из специального бюджета потрачены 14,8 млн евро», — заявили политики.

Стоит отметить, что ранее министр благосостояния Латвии Янис Рейрс заявил о том, что к 2019 году в социальном бюджете образуется дыра, на «затыкание» которой потребуется по крайней мере 50 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвия меньше всех в Евросоюзе тратит на социальную защиту населения в процентах от ВВП, свидетельствуют данные Eurostat. Так, в ЕС высоким уровнем социальных расходов отличаются Франция, где на эти нужды тратится 34,3% ВВП, Дания (33,5%), Финляндия (31,9%), Нидерланды (30,9%), Бельгия (30,3%), Австрия и Италия (30,0%). В свою очередь, менее 20% от ВВП расходы на социальную защиту составляли в Латвии (14,5%), Литве (14,7%), Румынии (14,8%), Эстонии (15,1%), Болгарии и Словакии (18,5%), на Мальте и в Польше (19,0%), Чехии (19,7%) и Венгрии (19,9%).

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