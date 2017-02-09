Четверг, 09 Февраля 2017 года
16:15:41 МСК

В Латвии продолжат покрывать административные расходы из соцбюджета

Экономика
Сейм отклонил предложение оппозиции не тратить средства, предназначенные на выплату пособий

Рига, 9 февраля 2017, 15:30 — REGNUM  Сейм Латвии большинством голосов отклонил предложение оппозиции прекратить покрывать административные расходы из средств социального бюджета, сообщает LETA.

Речь шла о бюджете, средства которого предназначены на выплату пенсий, пособий по потере трудоспособности в результате несчастных случаев, выплат по инвалидности, а также детских пособий.

По мнению депутатов, выступивших против этой практики, социальный бюджет пополняется не из налогов, а из средств, которые жители Латвии вкладывают в свое будущее или доверяют государству на случай покрытия издержек, связанных с болезнями и потерей трудоспособности. Поэтому тратить из него средства на административные расходы — неправильно и неэтично. Зарплату чиновникам следует платить из средств основного бюджета, считают оппозиционные политики. Однако Сейм большинством голосов не согласился с предложенными поправками, которые бы запрещали такие траты.

«Несмотря на то, что в социальном бюджете не хватает средств, начиная с 2017 года, из подпрограмм бюджета финансируется 93 рабочих места в Государственном агентстве занятости на общую сумму в 1,2 млн евро (12 903 евро в год на место). Подобным образом также долгие годы финансируются места в Государственном агентстве социального страхования, на эти цели из специального бюджета потрачены 14,8 млн евро», — заявили политики.

Стоит отметить, что ранее министр благосостояния Латвии Янис Рейрс заявил о том, что к 2019 году в социальном бюджете образуется дыра, на «затыкание» которой потребуется по крайней мере 50 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвия меньше всех в Евросоюзе тратит на социальную защиту населения в процентах от ВВП, свидетельствуют данные Eurostat. Так, в ЕС высоким уровнем социальных расходов отличаются Франция, где на эти нужды тратится 34,3% ВВП, Дания (33,5%), Финляндия (31,9%), Нидерланды (30,9%), Бельгия (30,3%), Австрия и Италия (30,0%). В свою очередь, менее 20% от ВВП расходы на социальную защиту составляли в Латвии (14,5%), Литве (14,7%), Румынии (14,8%), Эстонии (15,1%), Болгарии и Словакии (18,5%), на Мальте и в Польше (19,0%), Чехии (19,7%) и Венгрии (19,9%).

Читайте также:

Латвийский министр: «Социальный бюджет уйдет в минус»

Латвия оказалась в пятерке беднейших стран Евросоюза

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Латвии
Главное сегодня
NB!
09.02.17
У России столько хакеров нет — МИД
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
09.02.17
Сергей Шаляпин, Владимир СтанулевичНиколо-Корельский монастырь при Советской власти
АрхангельскРоссия Защита культурного наследия Общество
NB!
09.02.17
Алтайский край — в плену снежной стихии и военных
БарнаулРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
09.02.17
Андрей Ганжа Йемен: о ракетах, Юпитерах и быках
СанаЙемен Ситуация в Йемене Политика
NB!
09.02.17
Анатолий КошкинКитай — Японии: Курилы и Наньша – итог победы над агрессором
ПекинКитай Курильские острова и Япония Политика
NB!
09.02.17
Названа предварительная причина взрыва на АЭС во Франции
ПарижФранция Атомная энергетика Происшествия
NB!
09.02.17
«Два конверта» главы Чувашии
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
09.02.17
Юрий БаранчикМинск продолжает обострять отношения с Москвой и подрывать ОДКБ
МинскБелоруссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
09.02.17
Дмитрий Медведев впервые отчитается перед Госдумой VII созыва
МоскваРоссия Отчет правительства РФ перед Государственной думой Экономика
NB!
09.02.17
Максим ИсаевМиграционная политика Трампа: Высылать будут за иждивенчество – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Николай ПетрушенкоЧто нам готовит новая ядерная доктрина Трампа?
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
09.02.17
Елена ХаненковаТрамп! Запрет на въезд в США из Ливии, Ирака, Ирана и Сирии
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Алексей БанниковВыборы губернатора на Среднем Урале: новые интриги и неожиданные решения
ЕкатеринбургРоссия Выборы губернатора Свердловской области-2017 Политика
NB!
09.02.17
Песков опроверг «временную» передачу Курильских островов Японии
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
09.02.17
Кузбасс: не справившись с уборкой снега, власти просят помощи у бизнеса
КемеровоРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
09.02.17
Севак МирабянРПЦ в XX веке – тернистый путь от кесаря к Богу
МоскваРоссия Православие Политика
NB!
09.02.17
Станислав ТарасовПрофессионал Фидан против Помпео со «шпаргалкой»
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
09.02.17
Владимир Новосёлов, Марс Шарапов«Если завтра война»: Коммерческой медицине панацея не нужна!
МоскваРоссия «Если завтра война…» - может ли Россия мобилизоваться? Наука
NB!
09.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВзыщем с России $100 млрд и будет полный порядок: обзор экономики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
09.02.17
Новая Зеландия будет круглосуточно следить за США
ВеллингтонНовая Зеландия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Авиация ВКС «проверила» систему ПВО Москвы
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
09.02.17
Комитет рекомендовал ГД отклонить штрафы за жестокое обращение с животными
МоскваРоссия Жестокое обращение с животными Общество
ещё главное