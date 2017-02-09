Набиуллина: Закупка валюты Минфином не ставит цель повлиять на курс рубля

Глава Банка России: «Мы будем и дальше придерживаться политики плавающего валютного курса»

Москва, , 15:12 — REGNUM Покупку валют Минфином, которая проводится за счёт дополнительных доходов бюджета из нефтегазовой отрасли, было бы неправильно рассматривать как валютную интервенцию. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции Ассоциации региональных банков России в пансионате «Бор» сегодня, 9 февраля.

«Данные операции не стоит рассматривать как валютные интервенции с целью влияния на номинальный курс рубля. Это не является их целью, и мы из этого исходим и будем и дальше придерживаться политики плавающего валютного курса», — пояснила Набиуллина.

По словам главы Банка России, операции не отразятся на ликвидности банковского сектора. Покупка валюты Минфином осуществляется в рамках применения переходного бюджетного правила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Набиуллина заявила, что процесс оздоровления российского банковского сектора может потребовать еще несколько лет. Процесс замедлился на фоне спада в экономике и ухудшения качества банковских активов.

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