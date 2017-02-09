Германия завершила процесс возврата из США 300 тонн золота

Также золотой запас Германии хранился в банке Парижа

Берлин, , 14:55 — REGNUM Центральный банк Германии завершил процесс возвращения 300 тонн золота, хранящегося в США. Об этом сообщает Associated Press.

Как заявили представители Бундестага, 111 тонн золота было возвращено из Федеральной резервной системы США в 2016 году. Также было возвращено 105 тонн из Парижа.

Банк Германии в 2013 году запустил процедуру возврата золота обратно в страну. В США в общей сложности хранилось 300 тонн золота, во Франции — 378 тонн.

Процесс возвращения золота в Германию должен завершиться в 2017 году. В общей сложности золотой запас Германии составляет 3 тыс. 378 тонн, он будет храниться в городе Франкфурт.