В США пилоты United Airlines требуют запретить рейсы Norwegian из стран ЕС

Бюджетные трансатлантические рейсы уничтожают авиаиндустрию США и рабочие места в ней

Вашингтон, , 14:53 — REGNUM В США пилоты авиакомпании United Airlines обратились к президенту страны Дональду Трампу с просьбой защитить их интересы и запретить полеты бюджетной авиакомпании Norwegian из стран ЕС, сообщает The Independent со ссылкой на документ.

В своем обращении глава правления Главного исполнительного совета (представляет интересы 12 тыс. пилотов крупнейшей в мире авиакомпании) капитан Тодд Инслер заявил, что решение президента Барака Обамы разрешить полеты Norwegian было ошибочным.

По его мнению, бюджетные трансатлантические рейсы уничтожают авиаиндустрию США и рабочие места в ней. Инслер выразил надежду, что администрация Трампа выступит против неудачного решения Обамы и запретит полеты Norwegian.

В настоящее время авиакомпания выполняет рейсы из стран ЕС, в том числе из Великобритании, в Нью-Йорк, Майами, Лас-Вегас и Лос-Анджелес. Также планируются рейсы из Манчестера и Эдинбурга.