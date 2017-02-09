Банк «Пересвет» запросил у Альфа-банка 10,5 млрд рублей через суд

‍В «Пересвете» заявили, что ответчик ещё не ознакомлен с иском

Москва, , 14:51 — REGNUM Банк «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь (49,7%), подал в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании 10,5 млрд рублей с «Альфа-банка». Об этом сказано в материалах суда, сообщает РАПСИ.

В банке «Пересвет» заявили, что ответчик ещё не ознакомлен с иском, поэтому комментарии давать некорректно. «Между тем, мы считаем, что все действия в рамках взаимодействия Альфа-Банка и банка «Пересвет» полностью соответствовали российскому законодательству», — сообщили в «Пересвете».

Напомним, по решению Банка России, с 21 октября 2016 года в банке «Пересвет» на полгода назначена временная администрация. Оздоровление кредитной организации предлагается провести с помощью механизма bail in — согласованная с кредиторами конвертация необеспеченных требований кредиторов в уставный капитал банка ‑ и приглашением внешнего санатора.

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С 23 января на три месяца введён мораторий на требования кредиторов банка.

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31 января «Пересвет» сообщил о размещении субординированных облигаций на сумму 125 миллиардов рублей.

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