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Саратов будущего: строительство транспортных развязок и новых дорог

Экономика
Областной Минтранс раскрыл планы преобразования автотранспортной инфраструктуры Саратова до 2022 года при поддержке федерального центра

Саратов, 9 февраля 2017, 14:42 — REGNUM  Ноу-хау ближайшего будущего — интерактивная карта ремонта дорог в регионе. В 2020—2021 годах Саратов ждет реконструкция и строительство нескольких транспортных развязок и новой дороги, которая соединит микрорайоны Солнечный и Юбилейный. Об этом ИА REGNUM сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Плешаков.

В 2020−21 годах в Саратове запланирована реконструкция транспортной развязки в районе детского парка и строительство транспортной развязки в районе «Стрелки», в 2020 году — начало строительства транспортной развязки на разных уровнях на Новоастраханском шоссе от Политехнической до поворота на Кумысную Поляну. В 2021 году — начало строительства транспортной развязки в районе НИИ 28 и строительство автомобильной дороги между поселками Солнечный и Юбилейный. В 2020-м — строительство путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге «Саратов-Красный Текстильщик», констатировал замминистра.

В перспективных планах — строительство южного обхода Саратова, реконструкция железнодорожного вокзала. «Работы предстоит много, средства есть», — заявил чиновник.

«Уже сейчас известны все улицы Саратова и Энгельса, которых коснется ремонтные или другие работы (дорожная разметка, установка светофора, камеры фотовидеофиксации и др.) В ближайшее время будет создана интерактивная карта, где жители области смогут не просто увидеть планируемые работы в этих городах, но и следить за их выполнением», — сказал он, отметив, что любой пользователь может увидеть на официальном сайте областного Минтранса перечень работ по программе «Безопасные и качественные дороги».

По словам Сергея Плешакова, в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году в городской агломерации Саратов-Энгельс будет отремонтировано и приведено в нормативное состояние 87 участков дорог и улиц протяженностью 143 км, ликвидировано 60 очагов аварийности. На федеральных дорогах будет выполнен капитальный ремонт и ремонт 72 км дорог, приведено в нормативное состояние работами по содержанию 79 км.

Читайте ранее в этом сюжете: На дорогах Саратовской области в 2017 году будет освоено 8,1 млрд рублей

Читайте развитие сюжета: Саратовской области выделен 1 млрд рублей на проект «Безопасные дороги»

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 2017 году объем средств на дорожную деятельность составит 8,1 млрд рублей, из которых 6,9 млрд — средства регионального бюджета и 1,2 млрд — из федеральной казны (прогнозируется). Объем муниципальных дорожных фондов составит 500 млн рублей. На федеральные дороги региона будет направлено 2,7 млрд. Такие данные предоставил первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Плешаков.

В 2017 году Саратов впервые вошел в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» в числе 15 регионов РФ. Он рассчитан до 2025 года. Саратовские власти подсчитали, что за эти года на эти цели в регионе будет израсходовано 18 млрд рублей: ежегодно 1 млрд будет выделять федеральный бюджет и 1 млрд — региональная казна.

Читайте также: Саратов получил 1 млрд рублей на проект «Безопасные и качественные дороги»

А также: В саратовские «Безопасные дороги» до 2025 года вложат 18 млрд рублей

А также: Саратов: строительство автоподхода к новому аэропорту оценили в 3,4 млрд

3 ноября 2016 года началось строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу «Центральный» под Саратовом, дата окончания работ по контракту — 30 сентября 2018 года. Стоимость работ — 3 млрд 463,7 млн рублей. Из них в 2016-м выделено 532,6 млн рублей, в 2017-м запланирован 1 млрд 888,3 млн, в 2018-м — 1 млрд 42,8 млн рублей.

С учетом транспортных развязок и автоподъездов длина асфальтового полотна составит более 12 км. На первом этапе предполагается строительство двухполосной дороги шириной 7,5 м. В последующем, по проекту, ширина возрастет до 15 мв, а движение станет четырехполостным. Автодорога строится с применением современных технологий и спутников GPS. «Это гарантирует высокое качество при строительстве объекта. Автотрасса будет соответствовать всем международным нормам. Работы идут с опережением графика», — подчеркивают в региональном Минтрансе.

Напомним, в 2016 году объем бюджетных ассигнований Саратовского областного дорожного фонда составил 5 млрд 211,6 млн рублей, в том числе 2 млрд 39,6 млн рублей — средства федерального бюджета, 3 млрд 172 млн — из областной казны. Саратову и муниципалитетам на ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения выделен 1 млрд 305,5 млн рублей.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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