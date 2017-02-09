«Севморзавод» освободили от налога на прибыль

Севастополь, , 14:38 — REGNUM Правительство Севастополя разрешило государственному предприятию «Севастопольский морской завод» не перечислять в городской бюджет налог на прибыль, полученную предприятием от аренды имущества. Изменения в ранее принятое постановление принято на заседании правительства 9 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил глава департамента экономики Элимдар Ахтемов, предприятие обязано отчислять в бюджет 70% от доходов, полученных от сдачи имущества в аренду филиалу «Звездочка», что составляет 9 млн рублей.

«В таком случае у предприятия не остается средств для проведения работ по кадастрированию, выявлению и оценки имущества», — обосновал решение Ахтемов.

Как сообщало ИА REGNUM, Севастопольский филиал АО «ЦС «Звездочка» (Северодвинск) входит в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и арендует производственные мощности «Севморзавода» сроком на 49 лет. Разработчики Генерального плана Севастополя предложили перенести производственные мощности «Севморзавода» из Южной бухты в Инкерман. Освободившиеся территории, по их мнению, можно развивать под жилую застройку, общественно-деловой центр и зоны рекреации.