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Минфин анонсировал размещение нового выпуска 16-летних ОФЗ

Экономика
Облигации будут размещаться до 25 декабря 2019 года

Москва, 9 февраля 2017, 14:31 — REGNUM  Выпуск новых облигаций федерального займа начнётся в России с 15 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

«Министерство финансов Российской Федерации информирует, что с 15 февраля 2017 года на аукционах Минфина России будет доступен новый выпуск облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом со сроком до погашения 16 лет (ОФЗ-ПД No 26221RMFS)», — сообщили в пресс-службе.

В Минфине уточнили, что объём выпуска составит 350 млрд рублей. Количество облигаций — 350 млн. Номинальная стоимость облигации — одна тысяча рублей. Купонная ставка — 7,7% годовых.

«Купонный доход по первому купону — 50 (пятьдесят) рублей 21 копейка; по второму — тридцать второму купонам доход — 38 (тридцать восемь) рублей 39 копеек каждый», — уточнили в пресс-службе.

Читайте ранее в этом сюжете: «Облигации федерального займа — рисковый конкурент депозитам»

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Макроэкономика России
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