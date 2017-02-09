Воронежская городская среда получит многомиллионные субсидии

Только на приведение в порядок дворов в регионе планируют направить 300 млн рублей

Воронеж, , 14:28 — REGNUM 17 муниципальных образований Воронежской области могут рассчитывать на получение субсидий для развития городской среды. Деньги получат как крупные города — Воронеж, а также Нововоронеж и Борисоглебск, — так и сельские поселения. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора. Совещание по вопросу разработки региональной программы формирования современной городской среды 8 февраля провел глава региона Алексей Гордеев.

В 2017 году Воронежской области из федерального бюджета на формирование городской среды — в рамках приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» — выделено 443 млн рублей. Еще 125 млн рублей на эти же цели выделено в областном бюджете.

Согласно требованиям участия в программе, не менее двух третей объема средств должно быть направлено на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Одну треть предлагается направить на благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования — центральной улицы, площади, набережной и так далее. Как отмечалось на совещании, таким образом, на благоустройство дворовых территорий будет направлено 295 млн рублей, еще 148 млн — на благоустройство популярных у жителей мест.

В числе обязательных работ — ремонт дворовых проездов, освещение дворовой территории, установка скамеек и урн. Также предусматривается установка игрового, спортивного оборудования, устройство и ремонт контейнерных площадок, благоустройства парковочного пространства во дворах. Отдельным пунктом идет устройство спусков для маломобильных групп населения. Что касается части благоустройства популярных городских территорий, то там предполагается появление велодорожек, приведение в порядок тротуаров, решение вопроса с освещением и ограждением.

Часть средств, как отдельно отмечалось на совещании, может быть направлена на реализацию проектов, касающихся водоснабжения в областном центре и муниципальных районах области. Одним из главных критериев отбора проектов станет вложение в них финансовых средств граждан.

«Начнем с рассмотрения проектов, где есть участие самих жителей. Оценим актуальность проблемы, ее остроту, проведем инвентаризацию в технологической части. Люди заплатили деньги, и они должны получить результат», — сказал глава региона.

Получателями субсидий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Воронежской области могут стать 17 муниципальных образований: три городских округа (Воронеж, Нововоронеж и Борисоглебск) и 14 сельских поселений.

Алексей Гордеев подчеркнул, что активное участие жителей в благоустройстве, в частности в озеленении дворовых территорий, будет приветствоваться и отдельно учитываться при выборе объектов для проведения работ.

«В текущем году, с учетом обсуждений и согласований, нам надо сработать максимально быстро и при этом качественно. Поэтому стоит уделить больше внимания проверенным дизайнам, видам работ и материалам», — отметил губернатор, отметив, что все этапы — от выбора подрядчика до взаимодействия населения — должны контролироваться на региональном и муниципальном уровнях.