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Названы сроки старта производства в РФ новой версии Skoda Octavia

Экономика
В Чехии автомобили новой модели уже производятся

Москва, 9 февраля 2017, 14:16 — REGNUM  В России производство новой модели чешской марки Skoda Octavia начнётся в марте. Автомобиль будет производиться в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Автостат».

"Производство новой Skoda Octavia на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде начнется в марте этого года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в городе Млада-Болеславе (Чехия) на конвейере главного завода производство автомобиля уже идёт.

В базовой комплектации автомобиль оснащён светодиодными дневными ходовыми огнями и задними фонарями. Для российского варианта в число дополнительных функций добавлены такие полезные опции как система контроля слепых зон, адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, ассистент движения по полосе и некоторые другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автомобиль Skoda Octavia вошёл в первую пятёрку популярных автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге. По сравнению с предыдущим годом популярность выросла на 4,5%: эту машину предпочитают 6,6 тысячи москвичей и петербуржцев.

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Автопром
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