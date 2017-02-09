Срочный ремонт подпорной стены в Севастополе обойдется в 3 млн рублей

Севастополь, , 13:56 — REGNUM 3,136 млн рублей выделили на аварийный ремонт подпорной стены в Балаклаве из Резервного фонда правительства Севастополя. Документ принят на заседании правительства 9 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов, вблизи набережной Назукина в центре Балаклавы разрушена стена на участке четыре метра.

После завершения аварийно-ремонтных работ, плановый ремонт будет произведен на всей 35-метровой длине подпорной стены.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году было выделено 235 млн рублей на ремонт 32 подпорных стен и лестниц в Севастополе. При этом 2 млн 885 тыс. рублей понадобилось на контроль за качеством проведенных работ.

Надзор за капремонтом подпорных стен обойдется Севастополю в 3 млн рублей

Особенностью Севастополя является сложный рельеф и обилие подпорных стен и лестниц, которые связывают разные уровни застройки в центре города. В последние годы из-за отсутствия ремонта произошли многочисленные обрушения подпорных стен, в том числе, угрожающие учреждениям образования.