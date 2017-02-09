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Утверждено соглашение РФ и Китая по строительству тяжелого вертолета

Экономика
Соответствующее распоряжение правительства РФподписал Дмитрий Медведев

Москва, 9 февраля 2017, 13:52 — REGNUM  Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил соглашение между правительствами России и Китая о сотрудничестве по программе создания гражданского тяжелого вертолета, сообщается на официальном портале правовой информации.

«Утвердить соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве по программе создания гражданского перспективного тяжелого вертолета», — говорится в документе.

Правительства России и Китая 25 июня 2016 года подписали в Пекине соглашение по совместной реализации программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

В ходе церемонии подписания ОАК и Китайская корпорация Гражданского авиастроения заключили договор совместного предприятия по программе создания дальнемагистрального широкофюзеляжого пассажирского самолета.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 года китайская корпорация Aviation Industry Corporation of China подписала рамочное соглашение с АО «Вертолеты России» о начале совместной работы по созданию первого китайского вертолета, взлетная масса которого превышает 20 тонн. В сентябре 2015 года на Международной авиационной выставке в Тяньцзине была представлена полноразмерная модель будущего вертолета.

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