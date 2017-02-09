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Дорожные работы на Курской АЭС-2 будут завершены в марте

Экономика
В 2017 году площадку должны окончательно подготовить к основному этапу строительства

Курск, 9 февраля 2017, 13:45 — REGNUM  Основной задачей на 2017 год на Курской АЭС-2 в Курчатовском районе является подготовка строительной площадки к работам основного периода строительства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, площадку 8 февраля посетили губернатор Александр Михайлов и генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров.

В рамках рабочей встречи они посетили объекты стройбазы, осмотрели котлован под строительство энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2. После этого в Центре общественной информации станции были подведены итоги 2016 года и обсуждены планируемые в текущем году работы подготовительного периода строительства Курской АЭС-2, сроки основного периода строительства станции замещения, объемы финансирования.

Андрей Петров рассказал, что все необходимые документы, дающие право выполнять работы основного периода строительства, уже готовы. Для реализации этой программы выделено около 17 млрд рублей. «Основное ключевое событие, которое должно произойти в декабре, — это начало работ по армированию фундаментной плиты энергоблока №1. Для этого необходимо выполнить работы по перемещению грунтов, перемещению в зону котлована песчаной смеси, песчано-гравийной смеси — миллионы кубов. Должна быть подготовлена инфраструктура — это промышленная база, объекты, которые впоследствии будут использоваться строителями-монтажниками для выполнения работ на энергоблоках №1 и №2», — отметил глава концерна.

Также на совещании обсудили подготовку сети дорог. В течение февраля и марта дорожные работы будут закончены. По мнению Александра Михайлова, программа 2017 года является ключевой. «Судьба первого блока не вызывает каких-либо опасений. Он появится в тот период времени, который отведен соответствующим регламентом. Для этого нужна слаженная работа всех структур. Контроль за ходом всех работ очень серьезный. Решение всех организационных вопросов, которые необходимы для нормального рабочего процесса, будем стараться обеспечивать», — заявил губернатор.

Курская АЭС входит в состав АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 40 км юго-западнее Курска, на левом берегу реки Сейм. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 млн кВт. Энергоблоки станции были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах. В 1994—2009 годах все действующие энергоблоки прошли техническую модернизацию. Курская АЭС — крупнейший в Среднерусском Черноземье генерирующий источник электроэнергии. Сейчас идут подготовительные работы к возведению новой станции в Курчатове.

Читайте ранее в этом сюжете: На сооружение КуАЭС-2 в 2017 году потратят 16,5 млрд рублей

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