«У банковской системы снижается гибкость и устойчивость к внешним шокам»

Москва, , 13:42 — REGNUM Большое число отзывов лицензий у банков создает чрезмерную консолидацию, у крупных госбанков в руках оказываются очень крупные доли рынка. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля гендиректор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов, комментируя слова председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что период активного оздоровления банковской системы России будет продолжаться еще несколько лет.

«У «зачистки» банковской системы есть и плюсы, и минусы, и никто не знает, каков будет итог это кампании на самом деле. Скорее всего, как при любой реформе, будет период ухудшения (который наблюдаем сейчас), который через лет через 5 сменится периодом улучшения. Ухудшение проявляется, например, в том, что на рынке межбанковского кредитования после первой же серии отзывов лицензий выросли ставки, и они не хотят опускаться», — отмечает эксперт.

«Для экономики это означает, что деньги в среднем стали более дорогими, что какие-то банки вынуждены уйти с рынка не потому, что они не выполняют нормативы ЦБ, а потому что они просто не могут найти заемных денег в какой-то критический для их бизнеса момент, а раньше — могли», — констатирует он.

Кроме того, отзыв лицензий у банков порождает безработицу в этой сфере, считает Шустов. «Рынок труда наводнен бывшими банковскими служащими, которым очень трудно найти работу на сжимающемся рынке, и государство, в теории, могло бы им с этим помочь, проявить некую социальную ответственность. Конечно, многие переквалифицируются, но есть и те, кто просто остается без работы навсегда, в силу возраста и стажа», — рассказывает аналитик.

Следующая негативная тенденция, заключается в том, что создается чрезмерная консолидация на рынке, подчеркивает Шустов. «У крупных госбанков в руках оказываются очень крупные доли рынка. Это повышает, конечно, предсказуемость банковской системы, но в то же время снижает ее гибкость, устойчивость к внешним шокам, которые никто не отменял. Система из 900 банков была устойчивее, чем система из 600. В то же время многие оставшиеся банки, особенно из топ-400 и ниже, являются кэптивными, то есть обслуживающими всего несколько предприятий, но сохраняют лицензию и присутствие на рынке», — отмечает он.

Рядовых вкладчиков система неумолимо подталкивает к поиску новых инвестиционных инструментов, делает вывоз эксперт. «Большой победой будет, если бывшие вкладчики банков будут инвестировать хотя бы в облигации или ПИФы, или даже в гособлигации, но для этого нет достаточной финансовой грамотности и нет пока удобной инфраструктуры. Публичные российские компании многие достойны того, чтобы граждане поучаствовали в их капитале, и это дало бы импульс экономического роста, плюс 0,5−1% к годовому росту ВВП», — объясняет Шустов.

Период «активного оздоровления» банковской системы будет продолжаться еще несколько лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью ТАСС. При этом глава ЦБ подчеркнула, что изначально рассчитывала на то, что процесс оздоровления закончится быстрее, «за 3 года». В 2016 году лицензии лишились 69 банков и 3 небанковские кредитные организации (НКО). В 2015 году лицензии отозвали у 93 банков и НКО. Сейчас в России более 600 действующих банков, 15 лет назад их число приближалось к 1000.