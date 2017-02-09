Четверг, 09 Февраля 2017 года
14:49:06 МСК

«У банковской системы снижается гибкость и устойчивость к внешним шокам»

Экономика
В связи с частыми отзывами лицензий рынок труда наводнен бывшими банковскими служащими, им трудно найти работу, говорит эксперт

Москва, 9 февраля 2017, 13:42 — REGNUM  Большое число отзывов лицензий у банков создает чрезмерную консолидацию, у крупных госбанков в руках оказываются очень крупные доли рынка. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля гендиректор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов, комментируя слова председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что период активного оздоровления банковской системы России будет продолжаться еще несколько лет.

«У «зачистки» банковской системы есть и плюсы, и минусы, и никто не знает, каков будет итог это кампании на самом деле. Скорее всего, как при любой реформе, будет период ухудшения (который наблюдаем сейчас), который через лет через 5 сменится периодом улучшения. Ухудшение проявляется, например, в том, что на рынке межбанковского кредитования после первой же серии отзывов лицензий выросли ставки, и они не хотят опускаться», — отмечает эксперт.

«Для экономики это означает, что деньги в среднем стали более дорогими, что какие-то банки вынуждены уйти с рынка не потому, что они не выполняют нормативы ЦБ, а потому что они просто не могут найти заемных денег в какой-то критический для их бизнеса момент, а раньше — могли», — констатирует он.

Кроме того, отзыв лицензий у банков порождает безработицу в этой сфере, считает Шустов. «Рынок труда наводнен бывшими банковскими служащими, которым очень трудно найти работу на сжимающемся рынке, и государство, в теории, могло бы им с этим помочь, проявить некую социальную ответственность. Конечно, многие переквалифицируются, но есть и те, кто просто остается без работы навсегда, в силу возраста и стажа», — рассказывает аналитик.

Следующая негативная тенденция, заключается в том, что создается чрезмерная консолидация на рынке, подчеркивает Шустов. «У крупных госбанков в руках оказываются очень крупные доли рынка. Это повышает, конечно, предсказуемость банковской системы, но в то же время снижает ее гибкость, устойчивость к внешним шокам, которые никто не отменял. Система из 900 банков была устойчивее, чем система из 600. В то же время многие оставшиеся банки, особенно из топ-400 и ниже, являются кэптивными, то есть обслуживающими всего несколько предприятий, но сохраняют лицензию и присутствие на рынке», — отмечает он.

Рядовых вкладчиков система неумолимо подталкивает к поиску новых инвестиционных инструментов, делает вывоз эксперт. «Большой победой будет, если бывшие вкладчики банков будут инвестировать хотя бы в облигации или ПИФы, или даже в гособлигации, но для этого нет достаточной финансовой грамотности и нет пока удобной инфраструктуры. Публичные российские компании многие достойны того, чтобы граждане поучаствовали в их капитале, и это дало бы импульс экономического роста, плюс 0,5−1% к годовому росту ВВП», — объясняет Шустов.

Период «активного оздоровления» банковской системы будет продолжаться еще несколько лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью ТАСС. При этом глава ЦБ подчеркнула, что изначально рассчитывала на то, что процесс оздоровления закончится быстрее, «за 3 года». В 2016 году лицензии лишились 69 банков и 3 небанковские кредитные организации (НКО). В 2015 году лицензии отозвали у 93 банков и НКО. Сейчас в России более 600 действующих банков, 15 лет назад их число приближалось к 1000.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отзыв лицензий у банков
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Названа предварительная причина взрыва на АЭС во Франции
ПарижФранция Атомная энергетика Происшествия
NB!
09.02.17
Соединения ПВО ВКС «отразили» массированную атаку на Москву
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
09.02.17
Юрий БаранчикМинск продолжает обострять отношения с Москвой и подрывать ОДКБ
МинскБелоруссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
09.02.17
Дмитрий Медведев впервые отчитается перед Госдумой VII созыва
МоскваРоссия Отчет правительства РФ перед Государственной думой Экономика
NB!
09.02.17
Максим ИсаевМиграционная политика Трампа: Высылать будут за иждивенчество – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Николай ПетрушенкоЧто нам готовит новая ядерная доктрина Трампа?
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
09.02.17
Отчет правительства в Госдуме состоится 19 апреля
МоскваРоссия Отчет правительства РФ перед Государственной думой Экономика
NB!
09.02.17
Алексей БанниковВыборы губернатора на Среднем Урале: новые интриги и неожиданные решения
ЕкатеринбургРоссия Выборы губернатора Свердловской области-2017 Политика
NB!
09.02.17
Кузбасс: не справившись с уборкой снега, власти просят помощи у бизнеса
КемеровоРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
09.02.17
Севак МирабянРПЦ в XX веке – тернистый путь от кесаря к Богу
МоскваРоссия Православие Политика
NB!
09.02.17
Станислав ТарасовПрофессионал Фидан против Помпео со «шпаргалкой»
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
09.02.17
Владимир Новосёлов, Марс Шарапов«Если завтра война»: Коммерческой медицине панацея не нужна!
МоскваРоссия «Если завтра война…» - может ли Россия мобилизоваться? Наука
NB!
09.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВзыщем с России $100 млрд и будет полный порядок: обзор экономики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
09.02.17
Новая Зеландия будет круглосуточно следить за США
ВеллингтонНовая Зеландия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Авиация ВКС «проверила» систему ПВО Москвы
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
09.02.17
Комитет рекомендовал ГД отклонить штрафы за жестокое обращение с животными
МоскваРоссия Жестокое обращение с животными Общество
NB!
09.02.17
Станислав ТарасовУгроза с юга: Ближний Восток и Кавказ в 2017 году
ДамаскСирия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
09.02.17
Госдума расширяет возможности распоряжения наследством
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
09.02.17
Екатерина СтащенюкВыборы-2018: Явлинский снова идёт в президенты
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Александр БеловЕС сдается России по «Северному потоку 2» – The Foreign Policy
БрюссельБельгия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
09.02.17
«Рубль восстановил потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное