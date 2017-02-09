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«После полной зачистки в России останется не более 300-400 банков»

Экономика
У российского ЦБ не было иного выхода, кроме «зачистки» банковской системы, считает эксперт

Москва, 9 февраля 2017, 13:39 — REGNUM  Стабилизация российской банковской системы после ее зачистки со стороны ЦБ будет длительной, доверие клиентов банкам придется возвращать очень долго. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля зампред правления Локо Банка Андрей Люшин, комментируя слова председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что период активного оздоровления банковской системы России будет продолжаться еще несколько лет.

«С одной стороны, многолетняя зачистка банковской системы крайне негативно сказывается на ее стабильности и доверии клиентов, люди перестают доверять банкам, читая каждый день об отзывах лицензий. Помимо этого, это довольно существенная нагрузка на систему страхования вкладов и регуляторы», — отметил он.

В тоже время у российского ЦБ не было иного выхода, полагает Люшин. «Проведение массовой зачистки в течение года или двух могло бы обернуться коллапсом банковской системы, а АСВ бы просто не справилось с резко возросшей нагрузкой. В конечном итоге, после полной зачистки в России останется не более 300−400 банков, которые будут находиться под жестким надзором ЦБ, и ситуация постепенно стабилизируется. Однако стабилизация будет довольно длительной, поскольку доверие клиентов банкам придётся возвращать очень долго», — отмечает эксперт.

Период «активного оздоровления» банковской системы будет продолжаться еще несколько лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью ТАСС. Согласно ее оценке, в деле оздоровления банковской системы России ЦБ прошел уже «больше половины пути». «Мы надеемся прийти к той ситуации, когда количество отзывов лицензий будет измеряться единицами в год. Но на это уйдет еще несколько лет», — сказала она. При этом глава ЦБ подчеркнула, что изначально рассчитывала на то, что процесс оздоровления закончится быстрее, за 3 года. Массовый отзыв лицензий у банков начался во второй половине 2013 года, когда Эльвира Набиуллина стала во главе регулятора. В 2016 году лицензии лишились 69 банков и 3 небанковские кредитные организации (НКО). В 2015 году лицензии отозвали у 93 банков и НКО. Сейчас в России более 600 действующих банков.

Читайте ранее в этом сюжете: «Банковской системе России чистка необходима»

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Отзыв лицензий у банков
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