Челябинский автозавод «Урал» переходит на «четырехдневку»?

Миасс, Челябинская область, , 13:38 — REGNUM Миасский автомобильный завод «Урал», входящий в автомобилестроительный холдинг «Группа «ГАЗ», выпустил приказ об изменении графика работы. С 10 апреля по 30 сентября 2017 года приказом вводится сокращенная рабочая неделя, продолжительностью четыре дня, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник из рабочей среды предприятия.

По информации источника, 8 февраля на собрании управляющего персонала автозавода генеральный директор Виктор Кадылкин рассказал о причинах такого решения. Предприятие не смогло заключить контракт с одним из зарубежных партнеров, на долю которого приходится сбыт значительной части выпускаемой продукции. Руководитель заверил собравшихся, что приложит все усилия для заключения договора с данным партнером и для поиска новых рынков сбыта грузовых автомобилей.

Гендиректор заверил, что в ближайшее время сокращения трудящихся на заводе не предвидится. С предприятия уйдут только порядка 150-ти человек, у которых в этом году заканчивается трудовой контракт.

На самом предприятии корреспонденту ИА REGNUM не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. В то же время неофициально заверили, что на заводе все делается по закону.

Напомним, в 2013 году Миассу присвоен статус моногорода. АО «Автомобильный завод «Урал» является градообразующим предприятием и играет исключительно важную роль в жизни города. В связи с этим горожане внимательно следят за любыми изменениями в деятельности завода, способными привести к понижению качества жизни простых тружеников.

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