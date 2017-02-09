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В проект Фрунзенского моста в Самаре внесут изменения: объект ценой 12 млрд

Экономика
Самарские власти заявили о корректировке проекта Фрунзенского моста, общая стоимость строительных работ которого оценивается в 12,296 млрд рублей

Самара, 9 февраля 2017, 13:36 — REGNUM  Запланирована корректировка проекта строительства Фрунзенского моста в Самаре, чтобы предусмотреть строительство транспортных эстакад и съездов для распределения транспортных потоков с мостового перехода. Об этом было сказано на заседании областного правительства, сообщает ИА REGNUM.

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Изменение в проекте моста заложено в программа действий регионального правительства на 2017 год в рамках развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В текущем году власти намерены подготовить предложения по началу строительства мостового перехода через реку Сок в Красноглинском районе Самары.

Также завершится разработка проектной документации по строительству речного вокзала в Самаре. В планах — реализация проекта по проектированию и строительству в областном центре автовокзала на условиях государственно-частного партнерства.

Продолжатся работы по реконструкции Заводского шоссе, строительству автомагистрали Центральная, приведению в нормативное состояние трамвайных путей и строительству новой ветки трамвая от улицы Ташкентской до стадиона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года самарские власти проинформировали, что возведение мостового перехода «Фрунзенский», общая стоимость строительных работ которого оценивается в 12,296 млрд рублей, идет в соответствии с графиком и выполнено за год на 20%. Планируется, что в 2017 году переход будет построен уже на 80%, в 2018-м останется выполнить 20% от всего объема работ.

Мостовой переход «Фрунзенский» включает в себя комплекс объектов: шестиполосный сталежелезобетонный мост через реку Самара (длина — 667 м), железобетонный мост через озеро Банное (длина — 79,6 м), две транспортные развязки с выходом на ул. Шоссейную и Фрунзе. Общая протяженность новой автомобильной дороги составит 2,67 км.

Ввод Фрунзенского моста в эксплуатацию обеспечит выход на федеральную трассу М-32, к трассам местного значения, позволит ликвидировать транспортную напряженность в городе — разгрузит движение автомобилей через мост по ул. Главная и Южный мост, обеспечит дополнительную связь Куйбышевского района, а также микрорайонов «Волгарь» и «Южный город» с историческим центром Самары.

Напомним, 2 октября 2015 года был заключен контракт на выполнение работ по строительству мостового перехода «Фрунзенский» между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и генподрядчиком ОАО «Стройтрансгаз». Конкурентов при подаче заявки не было: «Стройтрансгаз» был единственным участником аукциона. Финансирование ведётся из областного и федерального бюджета.

По состоянию на 28 ноября 2016 года был почти готов один из основных объектов — железобетонный мост через болотистое озеро Банное протяженностью 80 м. Для основного моста протяженностью 667 метров, который соединит берега реки Самары, построены все четыре береговые опоры, ведутся работы на четырех русловых. На левом берегу реки Самара идет строительство основного хода автомобильной дороги с применением метода гидронамыва песка, что значительно сокращает время на возведение насыпи земляного полотна будущей дороги.

Высота насыпи на некоторых участках достигает более 12 м. Песок, который добывается компанией «Самарский речной порт» со дна реки Волги, доставляется к месту строительства на баржах, и по пульпопроводу смесь песка с водой поступает в тело насыпи (это и есть метод гидронамыва).

Параллельно строятся две транспортные развязки: на восьми съездах развязки с выходом на ул. Шоссейную проводятся подготовительные работы и противодеформационные мероприятия, по темпам производства работ не отстает развязка на ул. Фрунзе, где ведутся работы по устройству буронабивных свай подпорных стен съезда С-9.

Большой объем свайных работ пришелся на 2016 год, выполнено 379 буронабивных и погружено 76 ж/б забивных призматических свай. К концу проекта на 2 081 сваю будут опираться фундаменты всех искусственных сооружений Фрунзенского перехода. К таковым относятся: мосты через р. Самара и через оз. Банное, две транспортные развязки, шесть подпорных стен из монолитного железобетона и путепровод длиной более 70 м, который будет расположен на съезде над автодорогой основного хода.

«На 2017 год придется наибольший объем работы, при запланированном финансировании проекта мы построим мост уже на 80%. Для этого надо будет завершить возведение оставшихся русловых опор и закончить надвижку пролетного строения на мосту через реку Самару. После этого Фрунзенский мост примет зримые очертания, можно будет представить окончательный вид объекта», — отметил директор блока «Инфраструктурное строительство» АО «Стройтрансгаз» Владислав Потоцкий.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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