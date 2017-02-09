Главы севастопольских ГУПов смогут получать в семь раз больше подчиненных
Севастополь, 9 февраля 2017, 13:35 — REGNUM Правительство Севастополя установило разрыв в доходах между руководителями ГУПов и рядовыми сотрудниками в соотношении один к семи. Соответствующее постановление принято на заседании 9 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей ГУПов и сотрудников устанавливается в кратности 1:7, разрыв доходов заместителя и главного бухгалтера — кратности 1:5», — сказал Рустэм Зайнуллин, директор департамента по имущественным и земельным отношениям правительства.
Он добавил, что в соответствии с федеральным законодательством, допустимая максимальная кратность в Российской Федерации составляет 1:8.
Трудовые контракты с руководителями ГУПов будут приведены в соответствие к 1 апреля.
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