Главы севастопольских ГУПов смогут получать в семь раз больше подчиненных

Севастополь, , 13:35 — REGNUM Правительство Севастополя установило разрыв в доходах между руководителями ГУПов и рядовыми сотрудниками в соотношении один к семи. Соответствующее постановление принято на заседании 9 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей ГУПов и сотрудников устанавливается в кратности 1:7, разрыв доходов заместителя и главного бухгалтера — кратности 1:5», — сказал Рустэм Зайнуллин, директор департамента по имущественным и земельным отношениям правительства.

Он добавил, что в соответствии с федеральным законодательством, допустимая максимальная кратность в Российской Федерации составляет 1:8.

Трудовые контракты с руководителями ГУПов будут приведены в соответствие к 1 апреля.