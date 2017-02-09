Крымское УФАС занялось выявлением картелей

Симферополь, , 13:27 — REGNUM Специальная рабочая группа Управления Федеральной антимонопольной службы займется выявлением картелей на территории Крыма и Севастополя. Об этом 9 февраля на пресс-конференции в Симферополе сообщил руководитель крымского УФАС России Тимофей Кураев.

По словам Кураева, на территории Крымского полуострова намечается тенденция создания картелей.

«Если такие картели привели к получению дохода свыше 25−30 млн руб, то это уже уголовное преступление. Поэтому мы будем очень внимательно на этот вопрос смотреть. Специальная группа создана и она уже имеет некие технологии и опыт выявления такого рода правонарушений», — цитирует ИА «Крыминформ» Кураева.

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Как сообщало ИА REGNUM, о выявлении признаков картелей в Крыму ФАС сообщала еще в 2015 году, а в июне 2016-го крымская антимонопольная служба увидела картельный сговор в действиях ряда компаний, которые, по мнению ведомства, удерживали определенный уровень цен на рынке розничной реализации бензина.