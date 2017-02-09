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В январе объём жилищного строительства в Чувашии упал на 37%

Экономика
Компании продолжают сокращать объём строительства жилья, жители — увеличили

Чебоксары, 9 февраля 2017, 13:25 — REGNUM  В Чувашии продолжается тенденция снижения объёмов жилищного строительства. Как сообщили ИА REGNUM в Чувашстате, в январе 2017 года в республике построено 273 квартиры. Общая площадь введенного жилья составила 16 тыс. кв. метров, что на 36,6% меньше по сравнению с январем 2016 года.

В структуре общей площади жилья строительными компаниями введено более 12,57 тыс. кв. метров, что на 44,1% ниже уровня января 2016 года. Объём обеспечен только за счёт строительства нового жилья. Жители Чувашии за месяц построили 3,4 тыс. кв. метров — рост на 24,4%.

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилья (без пристроек и без домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов) составила по итогам года 29 684 рублей. Это на 7,2% меньше уровня января 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Чувашии построено 9911 квартир общей площадью 629,8 тыс. кв. метров. По сравнению с 2015 годом общая площадь введенного жилья уменьшилась на 24,4%. В IV квартале 2016 года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья снизилась к уровню III квартала на 0,8% и составила 38 021 рубль, на вторичном рынке уменьшилась на 1,8% и составила 39 051 рубль.

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Строительство жилья
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