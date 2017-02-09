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Между ДНР и ЛНР заработала служба денежных переводов

Экономика
Услугу оказывает предприятие «Почта Донбасса»

Донецк, 9 февраля 2017, 13:05 — REGNUM  С сегодняшнего дня в Донбассе госпредприятие «Почта Донбасса» ввело услугу денежных переводов между жителями ДНР и ЛНР. Как сообщает ДАН, об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе министерства связи ДНР.

«С сегодняшнего числа жители ДНР могут отправить денежный перевод в ЛНР. Перевод осуществляется через «Почту Донбасса» на «Почту ЛНР» и обратно», — сообщили в ведомстве.

В Минсвязи пояснили, что для отправки или получения перевода, необходимо обратиться в ближайшее отделение «Почты Донбасса» с паспортом. Минимальный размер перевода составит 100 рублей, максимальный — 15 тысяч руб. «Комиссия за операцию — до тысячи — 20 рублей, свыше — 20 рублей и плюс еще 1,5% от суммы перевода», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, 19 января 2017 года власти ЛНР ввели ограничения на ввоз продуктов питания с территории Донетчины, подконтрольной ДНР. В частности, из ДНР в ЛНР в ручной клади можно провезти без уплаты таможенного сбора не более: — 3 кг мяса, — 3 кг мясных изделий, — 5 литров растительного масла, — 3 литров молока, — 3 кг молочных продуктов, — 50 кг овощей, — 50 кг фруктов, — 1 литр крепких алкогольных напитков, — 2 л вина, — 5 л пива.

При этом и.о. министра Совета министров ЛНР Наталья Хоршева добавила, что общая стоимость продуктов питания, которые можно провезти через таможенные пункты между республиками, не должна превышать сумму в 200 евро. С таким количеством продуктов питания в ЛНР будут впускать с еще одним условием. «При условии ввоза не чаще одного раза в сутки одним и тем же физическим лицом», — заявила Хорошева.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года на Донбассе между ЛНР и ДНР заработали таможенные посты. Ранее, «Почта Донбасса» ввела услугу пересылки товаров с территории Российской Федерации.

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