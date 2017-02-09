«Минорный прогноз Банка России по нефти позитивен для рубля»

Москва, , 12:49 — REGNUM Обнародование прогноза ЦБ РФ цены на нефть в 2017 году для российских финансовых рынков является скорее негативным, чем позитивным, связан с тем, что российские монетарные власти намерены по-прежнему сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

По её мнению, «в этом контексте ЦБ намерен послать сигнал финансовым рынкам и деловому сообществу о том, что в ближайшее время снижения процентной ставки можно не ожидать, а в течение нескольких лет, по-видимому, это снижение будет происходить очень медленно и постепенно. В этом контексте у российского ЦБ есть некоторые общие черты с ФРС США, руководство которой постоянно заявляет о том, что для резких движений по процентной ставке экономика пока еще подает не вполне четкие сигналы».

«У Банка России есть основания рассуждать подобным образом, ведь в настоящее время стабилизация экономики России обязана росту цены на нефть, превышающей прогноз, заложенный в бюджете, а сигналы нефтяного рынка никогда не бывают в полной мере ясными, так как фьючерсный нефтяной рынок, по сути, существует достаточно независимо от своей спотовой составляющей. Диверсификация бюджетных доходов в будущем позволит российской экономике преодолеть зависимость от динамики нефтяных цен и подобных не слишком четких сигналов рынка, затрудняющих долгосрочное планирование», — пояснила Мильчакова.

«В настоящее время сдержанные прогнозы российских ведомств по цене на нефть, в том числе и прогноз ЦБ, позволяют планировать бюджет исходя из консервативных ожиданий, поэтому получаемые в настоящее время сверхдоходы бюджета являются приятным сюрпризом. Данная новость оказала, скорее, позитивное воздействие на курс рубля, так как ЦБ не ожидает каких-либо резких падений нефтяных котировок в ближайшем будущем», — считает эксперт.

Напомним, сегодня, 9 февраля, глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина обнародовала прогноз цены на нефть на 2017 год. В ЦБ считают, что в 2017 году котировки Brent хотя и будут выше $40 за баррель (заложенная в российский бюджет цена), но не поднимутся выше $55 за баррель. Такая же ситуация сохранится, по мнению ЦБ, и в течение нескольких ближайших лет.