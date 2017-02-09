Четверг, 09 Февраля 2017 года
13:18:41 МСК

«Минорный прогноз Банка России по нефти позитивен для рубля»

Экономика
Сдержанные прогнозы российских ведомств и ЦБ по цене на нефть позволяют планировать бюджет исходя из консервативных ожиданий, заявила эксперт

Москва, 9 февраля 2017, 12:49 — REGNUM  Обнародование прогноза ЦБ РФ цены на нефть в 2017 году для российских финансовых рынков является скорее негативным, чем позитивным, связан с тем, что российские монетарные власти намерены по-прежнему сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

По её мнению, «в этом контексте ЦБ намерен послать сигнал финансовым рынкам и деловому сообществу о том, что в ближайшее время снижения процентной ставки можно не ожидать, а в течение нескольких лет, по-видимому, это снижение будет происходить очень медленно и постепенно. В этом контексте у российского ЦБ есть некоторые общие черты с ФРС США, руководство которой постоянно заявляет о том, что для резких движений по процентной ставке экономика пока еще подает не вполне четкие сигналы».

«У Банка России есть основания рассуждать подобным образом, ведь в настоящее время стабилизация экономики России обязана росту цены на нефть, превышающей прогноз, заложенный в бюджете, а сигналы нефтяного рынка никогда не бывают в полной мере ясными, так как фьючерсный нефтяной рынок, по сути, существует достаточно независимо от своей спотовой составляющей. Диверсификация бюджетных доходов в будущем позволит российской экономике преодолеть зависимость от динамики нефтяных цен и подобных не слишком четких сигналов рынка, затрудняющих долгосрочное планирование», — пояснила Мильчакова.

«В настоящее время сдержанные прогнозы российских ведомств по цене на нефть, в том числе и прогноз ЦБ, позволяют планировать бюджет исходя из консервативных ожиданий, поэтому получаемые в настоящее время сверхдоходы бюджета являются приятным сюрпризом. Данная новость оказала, скорее, позитивное воздействие на курс рубля, так как ЦБ не ожидает каких-либо резких падений нефтяных котировок в ближайшем будущем», — считает эксперт.

Напомним, сегодня, 9 февраля, глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина обнародовала прогноз цены на нефть на 2017 год. В ЦБ считают, что в 2017 году котировки Brent хотя и будут выше $40 за баррель (заложенная в российский бюджет цена), но не поднимутся выше $55 за баррель. Такая же ситуация сохранится, по мнению ЦБ, и в течение нескольких ближайших лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Николай ПетрушенкоЧто нам готовит новая ядерная доктрина Трампа?
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
09.02.17
Елена ХаненковаТрамп! Запрет на въезд в США из Ливии, Ирака, Ирана и Сирии
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Отчет правительства в Госдуме состоится 19 апреля
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
09.02.17
Алексей БанниковВыборы губернатора на Среднем Урале: новые интриги и неожиданные решения
ЕкатеринбургРоссия Выборы губернатора Свердловской области-2017 Политика
NB!
09.02.17
Кузбасс: не справившись с уборкой снега, власти просят помощи у бизнеса
КемеровоРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
09.02.17
Севак МирабянРПЦ в XX веке – тернистый путь от кесаря к Богу
МоскваРоссия Православие Политика
NB!
09.02.17
Владимир Новосёлов, Марс Шарапов«Ели завтра война»: Коммерческой медицине панацея не нужна!
МоскваРоссия «Если завтра война…» - может ли Россия мобилизоваться? Наука
NB!
09.02.17
Больной вопрос: в Якутии вновь заговорили о приватизации акций АЛРОСА
ЯкутскРоссия Приватизация госактивов Политика
NB!
09.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВзыщем с России $100 млрд и будет полный порядок: обзор экономики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
09.02.17
Новая Зеландия будет круглосуточно следить за США
ВеллингтонНовая Зеландия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Авиация ВКС «проверила» систему ПВО Москвы
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
09.02.17
Комитет рекомендовал ГД отклонить штрафы за жестокое обращение с животными
МоскваРоссия Жестокое обращение с животными Общество
NB!
09.02.17
Госдума расширяет возможности распоряжения наследством
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
09.02.17
Владимир Добрынин Жаркая политическая весна 2017: таяние ЕС
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
09.02.17
Екатерина СтащенюкВыборы-2018: Явлинский снова идёт в президенты
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Александр БеловЕС сдается России по «Северному потоку 2» – The Foreign Policy
БрюссельБельгия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
09.02.17
«Рубль восстановил потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
09.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Шаген Кхзнуни
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
09.02.17
Charlie Hebdo изобразил отрезанную голову Шульца в руках Меркель
БерлинГермания Выборы в Бундестаг ФРГ-2017 Политика
NB!
09.02.17
Главный борец с коррупцией при МВД в столице Камчатки ответит за взятку
Петропавловск-КамчатскийРоссия Коррупция Происшествия
NB!
09.02.17
Энергетики Якутии: Отсутствие зимника поставило под угрозу северный завоз
ЯкутскРоссия Северный завоз Общество
ещё главное