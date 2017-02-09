Отчет правительства в Госдуме состоится 19 апреля Экономика У парламентариев накопились вопросы

Москва, , 12:48 — REGNUM Отчет правительства РФ состоится 19 апреля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ). «Отчет правительства состоится 19 апреля», — сказал парламентарий. Традиционно отчет представит глава правительства Дмитрий Медведев, уточнил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») также будут участвовать министры ключевых блоков. Отчет состоится в 12:00 мск.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.