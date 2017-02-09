ЦБ РФ понизил курс доллара до 59 рублей

Москва, , 12:45 — REGNUM Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю после роста накануне, сообщает регулятор.

Доллар США потерял 48,94 копейки к рублю и составил 59,0235 рубля. Евро опустился на 42,14 копейки — до 63,0253 рубля.

На 9 февраля Центробанк РФ повысил официальные курсы основных валют к рублю. Доллар США подорожал на 31,96 копейки и составил 59,5129 рубля. Евро вырос на 21,05 копейки — до 63,4467 рубля.

Днем ранее курс доллара США вырос на 48,12 копейки.

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