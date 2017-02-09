Тамбовские заводы ОПК увеличат производство в два раза

Руководство ОПК планирует за два года вывести производство военной техники на 9 млрд рублей в год

Тамбов, , 12:43 — REGNUM В течение двух лет тамбовские заводы, входящие в кластер «Объединенной приборостроительной корпорации», планируют увеличить производство в два раза. Об этом 9 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОПК.

«Совместно с основными заказчиками мы продолжаем решать проблемы загрузки мощностей, улучшения качества продукции. С учетом существующего спроса на военную технику связи в течение ближайших двух лет мы рассчитываем вывести производство этой продукции в Тамбове на уровень примерно 8−9 млрд рублей в год», — цитирует пресс-служба гендиректора ОПК Александра Якунина.

ИА REGNUM напоминает, что в кластер вошли тамбовские заводы «Октябрь», «Ревтруд», а также предприятие «Тамбоваппарат» и научно-исследовательский институт радиотехники «Эфир». В результате в Тамбове должен появиться кластер, который работает по принципу «конвейера»: каждая структура в составе объединения получает свою четкую специализацию в рамках единого научно-производственного процесса. Причем многие предприятия вошли в кластер, имея огромные проблемы. К примеру, на заводе «Ревтруд» были многомиллионные долги по заработной плате — сотрудники не получили почти 23 млн рублей. Долг перед поставщиками и банками равнялся 1 млрд рублей. Из-за этого руководство ОПК ввело на заводе антикризисный план.

Ранее сообщалось, что, по мнению региональных властей, предприятия должны диверсифицировать производство, освоив выпуск гражданской продукции. Такого же мнения придерживается и заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Кроме того, ради экономии и более эффективной организации работы на предприятиях сменилось руководство: ОПК назначила одного гендиректора во главе управленческого центра, который будет определять работу всех четырех предприятий. Также началось создание конструкторского бюро, специализацией которого станет модернизация и разработка средств связи, современных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), командно-штабных машин, систем жизнеобеспечения и электроснабжения.

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