Трассу «Дон» в Воронежской области планируют ремонтировать по ночам

Воронеж, , 12:34 — REGNUM Ремонт на участках федеральной трассы М-4 «Дон» на территории Воронежской области планируется проводить в ночное и утреннее время — когда дорога наименее загружена транспортом. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, было заявлено на встрече главы региона Алексея Гордеева с председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергеем Кельбахом 8 февраля.

Как сообщил Сергей Кельбах, ремонтные работы запланированы на нескольких участках федеральной трассы, причем производиться они будут на наименее загруженных направлениях движения в зависимости от сезонной интенсивности или направленности дорожного движения. Основные работы будут проводиться ночью или утром, чтобы не допускать заторов. В случае, если работы все же будут мешать движению, их обещают приостанавливать. На ремонтируемых участках будет вестись видеофиксация. На участках, где будет проводиться капитальный ремонт, будут построены временные дороги для объезда.

Сергей Кельбах также сообщил о ходе работ по строительству участка М-4 «Дон» с обходом села Лосево и города Павловска. По его словам, сейчас подрядчики завершают работы по археологическим исследованиям, охранно-археологическим мероприятиям и разминированию территорий. Помимо этого подрядчиком ведутся работы по созданию геодезической разбивочной основы, заключаются договоры на поставку строительных материалов.

В 2017 году в основном запланированы мероприятия по переустройству линий коммуникаций, проходящих в границах полосы отвода автомобильной дороги, устройство земляного полотна и насыпи.