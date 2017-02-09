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Роструд фиксирует снижение смертности на производстве

Экономика
Наиболее высоким этот показатель остается в сфере транспорта и строительства

Москва, 9 февраля 2017, 12:34 — REGNUM  Роструд предложил сделать снижение смертности на производстве основным показателем в работе ведомства. Как передает корреспондент, об этом ИА REGNUM 9 февраля на пресс-конференции заявил глава Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов.

«Говоря о реформировании контрольно-надзорных органов, мы предлагаем одним из своих показателей — именно снижение смертности на производстве», — заявил Вуколов.

«Мы говорим о том, что этот показатель должен снижаться и должен стать основным показателем в работе такого контрольно-надзорного органа, как Роструд», — подчеркнул он.

В этом направлении Роструд ведёт работу достаточно успешно, указан глава ведомства. «В 2015—2016 году, более детально разбираемся в каждом случае, связанным с производством, и кроме расследований по каждому случаю проводим проверку хозяйствующего субъекта», — отметил глава ведомства.

В частности, в 2016 году по видам экономической деятельности снижение количества погибших в результате несчастных случаев с тяжёлыми последствиями по сравнению с 2015 годом отмечено в хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность в сфере транспорта на 27%, строительстве — 23%, оптово-розничной торговле — на 18%, в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве — на 12%. В обрабатывающих производствах — на 7%. Тем не менее, наиболее высоким этот показатель остается все равно в сфере транспорта и строительства.

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