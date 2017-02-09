Тарифы по сбору мусора в Астраханской области обещают сделать прозрачными

Астрахань, , 12:31 — REGNUM Астраханская область готовится установить тарифы по сбору мусора. Сумма будет определена, исходя из объемов мусора, который на сегодня производится в регионе. Досконально работаться с нормативами по твёрдым бытовым отходам предстоит министерству строительства и ЖКХ. Такое поручение, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 9 февраля, губернатор Астраханской области Александр Жилкин дал накануне в ходе совещания по вопросу организации деятельности региональных операторов по обращению с ТБО на территории региона.

В настоящее время эти цифры в целом по региону и в разрезе муниципалитетов разнятся. Кроме того, не соответствует действительности и установленные на сегодня в области нормативы по ТБО — они составляют 2 кубометра на одного человека.

«Это норма выше, чем в других регионах — даже таких, как Москва», — отметил губернатор.

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«Скачут» и тарифы — от 50 до 810 рублей в месяц в разных районах Астраханской области.

Глава региона считает, что население будет платить только в том случае, если тарифы будут понятные и прозрачные. Порядок в этом вопросе поручено навести в ближайшее время региональной службе по тарифам.

Как сообщало ИА REGNUM, региональные операторы, которые будут отвечать за сбор и утилизацию мусора в Астраханской области, уже определены. По итогам конкурса их выбрали по двум имеющимся в Астраханской области зонам — первая — ЗАО «Знаменск», и вторая — вся Астраханская область. Обе организации — ООО «ЭкоЦентр» и ООО «Чистая среда» — входят в группу компаний «Чистый город». В её ближайших планах — защитить тариф, построить мусороперерабатывающее предприятие, полигон, заключить договоры с региональными предприятиями, работающими в этой сфере.

Напомним, ситуация с мусором обострилась в Астрахани еще осенью прошлого года. Недовольные горожане даже грозились отправить мэра в отставку. В настоящее время в областном центре проводятся регулярные мероприятия по зачистке территории. Так, только на прошлой неделе с улиц столицы Прикаспия было вывезено более 1000 кубометров мусора.

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