На 9 процентов снизилось количество безработных в Мурманске

В декабре в Заполярье традиционно наблюдалось увеличение активности населения в поисках работы

Мурманск, , 12:26 — REGNUM

Ситуация на региональном рынке труда в 2016 году в Мурманской области демонстрировала адаптацию к новым экономическим условиям. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельствует информация об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2016 года, обнародованная региональным министерством экономического развития.

«На конец года уровень зарегистрированной безработицы (к численности экономически активного населения) сложился на 0,2 процентного пункта ниже уровня предыдущего года и составил 1,7%, численность безработных снизилась на 9,6% (на конец декабря 2016 года — 7 625 человек)», — сообщается в документе.

По данным мурманского Минэка, в декабре в Заполярье традиционно наблюдалось увеличение активности населения в поисках работы.

«Так, численность безработных увеличилась на 6,6% по отношению к ноябрю 2016 года», — отмечается в документе.

В то же время, как сказано в информации, потребность в работниках, заявленная мурманскими предприятиями и организациями, по сравнению с декабрем 2015 года увеличилась на 26,3%, нагрузка на одну вакансию составила 1,0 человека против 1,3 человека в аналогичном периоде предыдущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские специалисты прогнозируют уменьшение безработных к 2019 году.

По последним данным, в области сохраняется дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы — к численности трудоспособного населения.

Напомним, наибольшее значение показателя традиционно наблюдается в Терском и Ловозерском районах, наименьшее — в Мурманске.

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