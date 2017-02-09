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650 тонн биоресурсов выловили мурманские рыбаки по итогам года

Экономика
Значительную долю в вылове занимает треска

Мурманск, 9 февраля 2017, 12:17 — REGNUM  

Рыболовными организациями Мурманской области в январе-декабре 2016 года выловлено 650,1 тысяч тонн водных биоресурсов. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельствует информация об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2016 года, обнародованная региональным министерством экономического развития. По данным ведомства, объёмы вылова на 4,5% ниже уровня 2015 года.

«Снижение вылова отмечено по прочим видам рыб (сардина и сардинелла в 1,6 раза, скумбрия в 1,3 раза) на 15% (доля в вылове 36,4%), а также по путассу на 10,3% (доля в вылове 11,3%), — сказано в документе. — Негативное влияние на общий результат оказал введённый в 2016 году мораторий на вылов мойвы в Баренцевом и Норвежском морях. При этом в январе — декабре 2016 года отмечался рост по вылову пикши (в 1,3 раза) и сельди (на 9,7%). Значительную долю в вылове (38,5%) занимает вылов трески, который увеличился на 1,5% по сравнению с уровнем 2015 года».

Напомним, в декабре минувшего года губернатор Марина Ковтун заявила о том, что 2016 год стал стабильным для рыбохозяйственного комплекса региона.

По словам Ковтун, предприятиям аквакультуры «удалось преодолеть выпавшие на их долю трудности».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году из-за вспышки неизученного заболевания серьёзно пострадала рыбная отрасль региона. О миксобактериозе в садках предприятий аквакультуры стало известно после того, как мурманчане обнаружили сразу несколько свалок мёртвой сёмги.

Читайте ранее в этом сюжете: По итогам года мурманские рыбаки добудут свыше 620 тысяч тонн рыбы

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