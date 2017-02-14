На Алтае создан судебный прецедент: не согласившись с предписанием о завышенных тарифах на тепловую энергию для станций, работающих в режиме комбинированной выработки, власти региона намерены через суд доказать неправоту Федеральной антимонопольной службы. Финала «битвы» ожидают и другие регионы

Светлана Шаповалова, , 04:02 — REGNUM

Несмотря на то, что арбитражный суд в Москве недавно подтвердил законность требований антимонопольщиков, Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов настаивает, что действовало в рамках федерального законодательства и своих полномочий, и отменять «задним числом» тарифы для станций, работающих в режиме комбинированной выработки (в регионе тарифы стали действовать со второго полугодия 2016 года), власти не намерены, так как полагают, что на то нет никаких оснований. Об этом сообщил ИА REGNUM заместитель начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Алексей Рыбин. «Мы пошли в суд, потому что не считаем приказ ФАС законным и обоснованным», — подчеркнул он.

Считает машина

Известие о том, что региональные власти судятся с Федеральной антимонопольной службой РФ поступило от самих антимонопольщиков.

«Региональный орган регулирования оспорил в суде приказ ФАС России. Арбитражный суд Москвы в удовлетворении его требований отказал. Таким образом, нормативно-правовой документ антимонопольной службы признан законным», — сказано в официальном сообщении ведомства. Из него также следует, что предписание отменить принятые решения на 2 полугодие 2016 года и утвердить новые тарифы для станций (работающих в режиме комбинированной выработки в рамках предельных уровней, которые были установлены антимонопольным ведомством), было дано Алтайскому краю по итогам «мониторинга установленных тарифов на комбинированную выработку по субъектам Российской Федерации».

"ФАС России активно проводит мониторинг и «ревизию» решений региональных тарифных органов. Есть несколько примеров, когда отмена таких решений приводило к тому, что для потребителей были снижены тарифы. Кроме того, наличие положительной судебной практики станет еще одной составляющей, которая позволит прийти к единообразию правоприменения», — сообщил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.

Но в управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов отмечают, что во-первых, все тарифы абсолютно обоснованы и сбалансированы, а во-вторых — тарифы не затрагивают интересы населения. Кроме того, в тарифном управлении возникли вопросы и к самой методике мониторинга ФАС.

«Когда мы получили предписание, и попросили предоставить эту методику или хотя — бы — алгоритм определения параметров завышенности тарифов, антимонопольщики ответили, что они используют федеральную государственную информационную систему, и пояснили: «считает это машина». «Мы даже в суде поинтересовались: «можно мы зададим вопрос машине?», — ведь никаких разъяснений так и не получили», — отметил заместитель начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Алексей Рыбин.

«Волшебная» арифметика

Как следует из судебного определения, антимонопольщиков в мониторинге интересовали тепловые тарифы на 2016 год с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более. Таким образом, под пристальное внимание ФАС попали тарифы, установленные на коллекторах источников тепловой энергии таких АО, как: «Бийскэнерго», заринского «Алтай-Кокс», Барнаульских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2.

По итогам этого анализа, средний сложившийся тариф по Алтайскому краю в первом полугодии 2016 года у ФАС получился сумме 557,73 рублей за гигакалорию и аж 602,35 рублей — во втором полугодии. Ссылаясь на приказ ФАС №1086/15, в котором сказано, что предельные максимальный и минимальный уровни тарифов на первое полугодие 2016 года были установлены в размере 482,33 и 581,37 соответственно (на второе полугодие — 482,33 и 581,37 соответственно), антимонопольщики и вынесли предписание.

По поводу этой арифметики Алексей Рыбин заметил: «Управление по тарифам считает, что показатели объема при расчете тарифов и утверждаемые в сводном прогнозном балансе являются показателями объема, учитывающими весь отпуск с коллекторов генерирующих источников. При этом алгоритм расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме выработки электрической и тепловой энергии станциями мощностью 25 мегаватт и более в шаблонах ЕИАС (Единая информационная автоматизированная система) учитывает только отпуск теплоэнергии в сеть потребителям. Такой подход расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию, применяемый ФАС России, не соответствует действующим нормативно-правовым актам в сфере тарифного регулирования».

Но самое интересное, по его словам, в другом.

«Приказ ФАС о предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на тепловую энергию был принят 12 ноября 2015 года. Зарегистрирован в Минюсте 10 декабря 2015 года. Опубликован он был 14 декабря, и вступил в силу по истечению 10 дней. То есть, это 25 декабря 2015 года. Мы тарифы установили 24 и 26-го ноября 2015 года, то есть за месяц до того, как этот приказ вышел!», — заявил Алексей Рыбин.

По его словам, и работу и сроки по тарифной политике определило поручение Президента РФ от 24 июля 2015 года, в соответствии с которым высшим должностным лицам субъектов РФ предписано в срок до 1 декабря 2015 года обеспечить принятие долгосрочных тарифов на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение.

«Мы полностью исполнили поручение президента: установили все долгосрочные тарифы на 2016−2018 годы в срок до 1 декабря 2015 года. Еще раз отмечу, что зарегистрировано постановление о предельном уровне тарифов в Минюсте 10 было декабря, опубликовано — 14 декабря. Узнали мы об этом только 14 декабря, когда документ был опубликован в правовой сети. А предписание пришло спустя полгода. Кстати, о конкретном размере этих тарифов мы до последнего не знали, несмотря на то, что формируются эти данные на основании как наших предложений, так и предложений регулируемых организаций», — подчеркнул Александр Рыбин.

Поясняя о том, каким образом в регионе были сформированы тарифы, он отметил, что на первое полугодие 2016 года (в сравнении с декабрем 2015 года) они устанавливались с нулевым ростом, а во втором полугодии тарифы выросли.

«Отменяйте сами!»

Удивление алтайского чиновника вызывает и сама формулировка предписания антимонопольщиков. «Федеральным законодательством может быть предусмотрена либо отмена наших решений со стороны ФАС, либо признание отсутствия оснований для отмены данных нормативных правовых актов. То есть, ФАС может либо отменить, либо не отменять. Но ФАС нам предписала: отменить самостоятельно», — подчеркнул чиновник.

Давать оценку таким действиям ФАС Алексей Рыбин не стал, но отметил, что не по всем вопросам, касаемо тарифного регулирования, удается найти компромиссное решение с федеральным органом. Возможно, это связано с тем, что ведомства не так давно начали взаимодействие, и со временем удастся наладить работу таким образом, чтобы не создавать подобных прецедентов.

На вопрос о том, каковы будут действия в случае, если региону не удастся доказать свою правоту, он ответил: «Сами понимаете, из нашей глубинки в Москву не наездишься — это сложно, конечно. Но мы будем идти до конца в надежде, что вышестоящая судебная инстанция примет обоснованное решение».

"То, что у нас есть разногласия с ФАС — не самая существенная проблема. На нас сейчас давит информационная среда и потребители, поскольку в СМИ то и дело говорят, что тарифы наши незаконны и будут снижены. И появляются такие мнения о пересчете, хотя оснований таких просто нет, это может быть учтено только при последующем тарифном регулировании, — вот это проблема», — отметил начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов Алексей Рыбин.

ФАС «нарисовала» коридор. Дальше что?

Алтайский край принял непопулярное решение и пошел отстаивать правомочность своих решений перед ФАС России в судебном порядке. Другие регионы, несмотря на аналогичную ситуацию, пока молчат, но эпопея с судами различной инстанции только начинается. Можно предположить, что и компании, которым, возможно, урежут экономически обоснованные затраты в тарифах, тоже пойдут в суд.

Известный алтайский экономист, директор аудиторской фирмы «ЛИФО-Аудит» Людмила Семочкина увидела во всей этой истории и другие абсурдные нюансы.

Людмила Марксовна, Вас называют одним из самых компетентных экспертов в вопросах тарифообразования. Как по вашему, что произошло между ФАС России и алтайским тарифным регулятором, и отразится ли это на населении?

Эта история никаким образом не касается конечного потребителя, и тем более — населения. Тариф не отменен, нет даже поручения его пересмотреть — какой он есть, такой и будет действовать. Так что к экономической обоснованности тарифа — высокого или низкого — для конечного потребителя, эта история не относится. Сегодня судебным решением признан обоснованным приказ ФАС, который поручил регулирующему органу пересмотреть тарифы на коллекторах по «теплоэнергии, производимой в режиме комбинированной выработки с источниками тепловой энергии и мощностью производства электроэнергии 25 мегаватт». Причем, почему-то только по трем станциям из четырех. Но у нас таких 4 станции: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, «Алтай-кокс» и «Бийскэнерго». Поэтому еще раз говорю: для населения и для широкого круга потребителей, эта история не имеет никакого интереса и значения.

А для олигархов?

Не вижу никакого соблюдения интересов олигархов в этой процедуре. Здесь не для олигархов — судебное решение говорит о том, что федеральный орган изобрел новую форму приказа. ФАС сама не отменила решение алтайского тарифного управления по установлению тарифа, а поручила самому-же регулятору отменить это решение. И судом дана оценка, что этот приказ является нормативно-правовым актом, который регулятор обязан был соблюсти.

Это же абсурд, по сути…

Еще какой. Процедурно говоря, я бы на месте регулятора издала теперь любой приказ — пусть даже с теми-же самыми тарифами (а то и ниже) ‑ и отчиталась: все, я молодец, исполнила поручение ФАС. Второе, что я вижу в заключении ФАС и арбитражного суда — ни о каком экономическом обосновании затрат речь не идет. То есть, ФАС нарисовала коридор, который задал вектор на движение в тарифах от минимального порога в 558,55 коп. за гигакалорию — к максимальному — 581,37. Все, дальше регулятор посчитал, что он в коридоре и у него средний тариф получился 579,58 рублей за гигакалорию, а ФАС насчитал 602,35, и говорит — нет не в коридоре. А как рассчитывался этот коридор? И очень удивляет позиция суда, который говорит, что принял за основу «шаблон».

Что такое шаблон?

Шаблон — это табличка, в которой имеются различия в арифметике. И в этой арифметике, кстати говоря, когда считается этот средневзвешенный тариф, он считается на объемах. Я обладаю полной информацией о том, что различия в цифрах не из-за того, что тариф разный и ФАС не согласен с каким-то тарифом, а что у них идут разночтения по объемам, которые следует брать в расчет этого средневзвешанного тарифа, который определяется исходя из объемов полезного отпуска теплоэнергии.

Суммы разночтений, прямо скажем, не велики…

Это всего 20 рублей 98 копеек — 3,6%. То есть, возможно, если бы это касалось населения это был бы предмет разговора, но мы говорим о крупных потребителях с коллекторов — это не предмет спора и торга. И сама сумма в объеме (не называя объемов), она составляет такую мизерную величину, что в принципе можно было сесть и все урегулировать. Но хотелось бы, действительно, получить правовую оценку приказу ФАС. В этом мы поддерживаем регулятора: как считать эти объемы? Есть проблемы в подсчете полезного отпуска в связи с собственными нуждами, которые существуют уже много лет, и этих ответов на сегодняшний день не получено. Я не раскрою секрет, если скажу, что самый высокий тариф был установлен для Барнаульской генерации — ТЭЦ-2. Но если прочесть решение суда и приказ ФАС, то по нему даже нет и поручений об отмене.

И как вы склонны это расценивать?

Это процессуальные недоработки. Не те объемы генерации для каких-то сознательных действий. Так что спор по оценке приказов, издаваемых ФАС, с такой формулировкой — с поручением «самому же себя и отменить» — я полагаю, что его надо продолжать. Потому что это интересно всем российских регионам. И новая позиция ФАС по изданию приказа «сам не буду делать — поручаю» с точки зрения правовой обоснованности, она действительно всем интересна. Ведь тот акт с поручением признан нормативно-правовым актом. Для меня этот нонсенс. Второе решение суда — с отсылкой на «шаблон», это что, нормально? Это источник информации?

А как должно было быть по-вашему?

По моему мнению, суду следовало бы рассмотреть детально в чем суть спора: в объемах ли, тарифах ли, в датах ли принятия. Ведь это же первая, начальная инстанция, которая разбирается по существу. И если бы этот спор был подведомственен арбитражному суду, полагаю что судьи разобрали бы и дали оценку каждому действию сторон спора. Данное же конкретное решение, мне, как эксперту, не даёт ответов на имеющиеся вопросы. Гарантированно вам говорю, что если бы наш регулятор установил тариф ниже предельного уровня, суд бы его тоже отменил! Поэтому никакой здесь нет защиты интересов потребителей не просматривается.

А что просматривается?

Здесь идет защита органов федеральной власти: мы нарисовали вам «коридор» ‑ и вы из этого коридора ни вправо (ниже), ни влево (выше) не смейте двигаться, а то получите! И получили. Неприятности могут быть только у энергокомпаний. Хотя уже год-то прошел, и юридических последствий этой истории я пока не видела. Но ФАС в определенное время (месяца 3) может прийти и выставить штрафы, за «работу по не утвержденному тарифу». Поэтому со своей стороны я действительно говорю, что никакого ажиотажа не должно быть. Спор правовой и арифметический. Население и потребители в данной ситуации пусть не слушают комментарий ФАС, которая заявила, что она создала прецедент для пересмотра тарифов — нет никакого прецедента.

Сам тарифный коридор-то нам нужен?

Возвращаясь к моей 20-летней практике, когда никаких коридоров не рисовали и вся ответственность и полнота решения лежала на субъектах, я считаю, что он не нужен. Обсуждение вопроса с общественными структурами — самый действенный механизм, который действовал еще при социализме. Нужно дать больше ответственности, больше прав субъектам — тогда и весь тариф этот «по косточкам разберут».

Ваш прогноз по этой истории?

Я надеюсь на суды. Там действительно должна быть очень высокая грамотность и возможность доносить сложные вещи простым языком. В чем суть спора? Нам нужно оценить этот шаблон — бумажку: является она документом или не нет. Плюс формулировка поручения «самому отменить»: является нормативным актом или нет. Третье — оценить действия ФАС и Управления по тарифам АК по установлению тарифов по датам принятия решений. Ведь именно ФАС нарушил даты установления параметров коридора. В четвёртых — разобраться, почему ФАС сузил круг тех станций, чьи тарифы были отменены (из 4-х отменены тарифы по 3 теплоисточникам). Хотелось бы в судебных инстанциях получить ответы на все эти вопросы.

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