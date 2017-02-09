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«Инфляция в повседневном понимании — налог на бедных»

Экономика
Личная инфляция каждого российского гражданина значительно отличается от официальной цифры в худшую сторону, заявила эксперт
Кристобаль Рохас. Бедность. 1886 Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Москва, 9 февраля 2017, 12:06 — REGNUM  Инфляция в России в прошлом году сократилась до рекордного минимума, но сами граждане в ее устойчивые низкие темпы по-прежнему не верят. Длительного периода с минимальным рыночным приростом цен так, чтобы это стало тенденцией и реальностью, в стране еще не было, заявила корреспонденту старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Как отметила накануне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, индекс потребительских цен в последние месяцы ведет себя ровно, то есть именно так, как прогнозировалось. При этом цель по инфляции в 4% на конец 2017 года сохраняется актуальной, однако инфляционные риски среди населения все еще слишком высоки», — сказала эксперт.

«По расчетом Фонда «Общественное мнение», за январь 2017 года инфляционные ожидания жителей России оцениваются в 11,5% (-0,9% по сравнению в параметрами декабря). Эта цифра иллюстрирует прогнозы по индексу потребительских цен на следующие 12 месяцев. В компонентах отчета видно, что доля тех, кто верит в достижение инфляционной цели, составляет теперь 23%. Численность тех, кто считает, что показатель сохранится значительно выше целевой отметки, оценивается в 57%», — привела цифры Бодрова.

«По итогам 2016 года инфляция в РФ составила 5,4%, по подсчетам Росстата. За всю историю наблюдений за показателем с 1991 года таких уровней не видели. Самый низкий ранее показатель по CPI составлял 6,10% в 2011 году. После него было два года относительно спокойного инфляционного давления в пределах 6,45−6,58%, а затем индекс резко пошел вверх и фактически удвоил свое значение», — напомнила эксперт.

«За январь 2017 года инфляция в стране составила 0,6% м/м и 5,0% г/г соответственно. Продовольственная инфляция выросла на 4,2% г/г (+0,9% в месячном сопоставлении, что очень много), непродовольственная — на 6,3% г/г. Помесячные темпы роста цен увеличиваются, годовые понижаются, и это специфика официального расчета. Тем не менее, любой житель России скажет с уверенностью, что повседневная жизнь не становится дешевле и проще», — считает Бодрова.

«Инфляция в повседневном понимании — это налог на бедных. Это процентный эквивалент переплаты за товары тех, кто зарабатывает меньше всего. Личная инфляция каждого значительно отличается от официальной цифры в худшую сторону, и это даже не нужно доказывать», — высказала свое мнение эксперт.

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