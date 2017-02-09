«Банковской системе России чистка необходима»

Москва, , 12:04 — REGNUM Вкладчики банков ищут сейчас альтернативные способы сбережения денег, влияние на этот процесс оказывает чистка банковской системы, предпринятая со стороны ЦБ. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля аналитик АЛОР БРОКЕР Сергей Королев, комментируя слова председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что период активного оздоровления банковской системы России будет продолжаться еще несколько лет.

«Для российской банковской системы это вполне нормально, так как банки в нашей стране в 2000-х годах не открывали только «ленивые». Подобная чистка просто необходима для нашей системы, ведь многие банки уличены в теневых операциях с денежными средствами — случаев достаточно было описано в СМИ — и вывод денег вкладчиков за баланс, серьезные нарушения обязательных нормативов ЦБ, «обнальные» схемы и многое другое», — отметил эксперт.

Рядовой вкладчик сейчас не гонится за процентной ставкой, а смотрит на надежность банка, считает эксперт. «По факту эти заоблачные проценты — это морковка для ослика, необходимо объективно понимать, что при ключевой ставке ЦБ в 10% ставка по депозиту в 17% — это большие риски. Но люди, понимая, что АСВ заплатит, сознательно идут на риск в погоне за доходностью», — рассуждает Королев.

Альтернативные виды вложений сейчас становятся более популярными, констатирует Королев. «Во-первых, финансовая грамотность населения медленно растет вверх, во-вторых, ставки в ТОП — банках около 7%, что совсем не устраивает многих вкладчиков. Моя рекомендация вкладчикам — это комбинация ИИС (индивидуальный инвестсчет)+ ОФЗ, ОФЗ + Акции и диверсифицированные портфели российских акций. Хочу напомнить, что только акции Сбербанка выросли около 70% за 2016 год, и таких примеров более чем достаточно», — резюмирует он.

Период «активного оздоровления» банковской системы будет продолжаться еще несколько лет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Согласно ее оценке, в деле оздоровления банковской системы России ЦБ прошел уже «больше половины пути». «Мы надеемся прийти к той ситуации, когда количество отзывов лицензий будет измеряться единицами в год. Но на это уйдет еще несколько лет», — сказала она. При этом глава ЦБ подчеркнула, что изначально рассчитывала на то, что процесс оздоровления закончится быстрее, «за 3 года». В 2016 году лицензии лишились 69 банков и 3 небанковские кредитные организации (НКО). В 2015 году лицензии отозвали у 93 банков и НКО.

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