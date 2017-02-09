Севастополь получит профицитный бюджет в 2030 году

В Севастополе началось экспертное обсуждение стратегии социально-экономического развития до 2030 года

Севастополь, , 11:56 — REGNUM Одна из целей социально-экономической стратегии развития Севастополя — самодостаточный бюджет региона, который будет достигнут не ранее 2030 года. Об этом заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы оцениваем, что уровень меньшей зависимости от федерального бюджета (не как сегодня на 65%), а порядка 30% доходной части бюджета, будет достигнут к 2022−2023 году. Говорить о полной самодостаточности я бы не стал даже в перспективе 2030 года», — сказал Овсянников

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Севастополя сверстан в размере 34,5 млрд рублей, собственные налоговые и неналоговые поступления запланированы в объеме 12,2 млрд рублей, 18,3 млрд — безвозмездные поступления из федерального бюджета.

Читайте также: Бюджет Севастополя будущего года — социально ориентированный

В Севастополе началось экспертное обсуждение стратегии социально-экономического развития до 2030 года. Стратегия прописывает основные приоритеты развития города.

В 2014 году на тот момент глава Агентства стратегического развития Севастополя (АСР) Алексей Чалый в «Концепции социально-экономического развития Севастополя на 2015 — 2030 годы» прогнозировал, что Севастополь достигнет профицитного бюджета в 2019 году.

«Ситуация будет меняться по мере развития приоритетных отраслей и принятия закона об особой экономической зоне в Республике Крым и Севастополе», — заявлял Чалый.

Основными отраслями Севастополя согласно Концепции социально-экономического развития города авторства Чалого должны были стать комплексное обслуживание интересов Черноморского флота, приборостроение, IT-индустрия, культурно-исторический и военно-патриотический туризм, элитное виноделие, рыбопереработка.

Однако правительство назвало концепцию Чалого нереалистичной.