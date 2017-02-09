Четверг, 09 Февраля 2017 года
13:15:29 МСК

Севастополь получит профицитный бюджет в 2030 году

Экономика
В Севастополе началось экспертное обсуждение стратегии социально-экономического развития до 2030 года

Севастополь, 9 февраля 2017, 11:56 — REGNUM  Одна из целей социально-экономической стратегии развития Севастополя — самодостаточный бюджет региона, который будет достигнут не ранее 2030 года. Об этом заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы оцениваем, что уровень меньшей зависимости от федерального бюджета (не как сегодня на 65%), а порядка 30% доходной части бюджета, будет достигнут к 2022−2023 году. Говорить о полной самодостаточности я бы не стал даже в перспективе 2030 года», — сказал Овсянников

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Севастополя сверстан в размере 34,5 млрд рублей, собственные налоговые и неналоговые поступления запланированы в объеме 12,2 млрд рублей, 18,3 млрд — безвозмездные поступления из федерального бюджета.

Читайте также: Бюджет Севастополя будущего года — социально ориентированный

В Севастополе началось экспертное обсуждение стратегии социально-экономического развития до 2030 года. Стратегия прописывает основные приоритеты развития города.

В 2014 году на тот момент глава Агентства стратегического развития Севастополя (АСР) Алексей Чалый в «Концепции социально-экономического развития Севастополя на 2015 — 2030 годы» прогнозировал, что Севастополь достигнет профицитного бюджета в 2019 году.

«Ситуация будет меняться по мере развития приоритетных отраслей и принятия закона об особой экономической зоне в Республике Крым и Севастополе», — заявлял Чалый.

Основными отраслями Севастополя согласно Концепции социально-экономического развития города авторства Чалого должны были стать комплексное обслуживание интересов Черноморского флота, приборостроение, IT-индустрия, культурно-исторический и военно-патриотический туризм, элитное виноделие, рыбопереработка.

Однако правительство назвало концепцию Чалого нереалистичной.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Воссоединение Крыма с Россией
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Николай ПетрушенкоЧто нам готовит новая ядерная доктрина Трампа?
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
09.02.17
Елена ХаненковаТрамп! Запрет на въезд в США из Ливии, Ирака, Ирана и Сирии
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Отчет правительства в Госдуме состоится 19 апреля
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
09.02.17
Алексей БанниковВыборы губернатора на Среднем Урале: новые интриги и неожиданные решения
ЕкатеринбургРоссия Выборы губернатора Свердловской области-2017 Политика
NB!
09.02.17
Кузбасс: не справившись с уборкой снега, власти просят помощи у бизнеса
КемеровоРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
09.02.17
Севак МирабянРПЦ в XX веке – тернистый путь от кесаря к Богу
МоскваРоссия Православие Политика
NB!
09.02.17
Владимир Новосёлов, Марс Шарапов«Ели завтра война»: Коммерческой медицине панацея не нужна!
МоскваРоссия «Если завтра война…» - может ли Россия мобилизоваться? Наука
NB!
09.02.17
Больной вопрос: в Якутии вновь заговорили о приватизации акций АЛРОСА
ЯкутскРоссия Приватизация госактивов Политика
NB!
09.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВзыщем с России $100 млрд и будет полный порядок: обзор экономики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
09.02.17
Новая Зеландия будет круглосуточно следить за США
ВеллингтонНовая Зеландия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Авиация ВКС «проверила» систему ПВО Москвы
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
09.02.17
Комитет рекомендовал ГД отклонить штрафы за жестокое обращение с животными
МоскваРоссия Жестокое обращение с животными Общество
NB!
09.02.17
Госдума расширяет возможности распоряжения наследством
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
09.02.17
Владимир Добрынин Жаркая политическая весна 2017: таяние ЕС
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
09.02.17
Екатерина СтащенюкВыборы-2018: Явлинский снова идёт в президенты
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Александр БеловЕС сдается России по «Северному потоку 2» – The Foreign Policy
БрюссельБельгия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
09.02.17
«Рубль восстановил потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
09.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Шаген Кхзнуни
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
09.02.17
Charlie Hebdo изобразил отрезанную голову Шульца в руках Меркель
БерлинГермания Выборы в Бундестаг ФРГ-2017 Политика
NB!
09.02.17
Главный борец с коррупцией при МВД в столице Камчатки ответит за взятку
Петропавловск-КамчатскийРоссия Коррупция Происшествия
NB!
09.02.17
Энергетики Якутии: Отсутствие зимника поставило под угрозу северный завоз
ЯкутскРоссия Северный завоз Общество
ещё главное