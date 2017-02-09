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На Ставрополье сокращено число домов культуры, восстанавливаемых на селе

Экономика
В рамках госпрограммы РФ на Ставрополье планируется строительство двух и ремонт девяти домов культуры. Ранее региональные власти сообщали о строительстве трех и ремонте десяти объектов культуры
Дом культуры в городе Лермонтов Ставрополья
Иллюстрация: Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Дом культуры в городе Лермонтов Ставрополья

Ставрополь, 9 февраля 2017, 11:38 — REGNUM  

В Ставропольском крае в рамках госпрограммы РФ «Развитие культуры и туризма» в 2017 году запланировано строительство двух и ремонт девяти домов культуры. Такие данные были озвучены 9 февраля в городе Лермонтове на совещании по вопросам развития сети учреждений культуры на Ставрополье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на эти цели в регионы России будет направлено из федерального бюджета 1,4 млрд рублей. Из них Ставропольский край получил 150 млн рублей. Еще 10 млн рублей составило местное софинансирование.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона, более 57 млн рублей из полученных средств будет направлена в поселок Светлый Новоалександровского района и аул Шарахалсун Туркменского района, где запланировано строительство двух современных Домов культуры.

Остальные средства будут распределены на капитальный ремонт уже существующих районных Домов культуры, пришедших в упадок. Средства пойдут в районные центры Арзгирского, Грачевского, Красногвардейского, Курского и Левокумского районов, а также в село Прасковея Буденовского района, станицу Незлобная Георгиевского района, село Высоцкое Петровского района, село Солдато-Александровское Советского района.

В этом году 53 млн рублей будет направлено на восстановление Дворца культуры города Лермонтова, на базе которого прошло совещание. Там в 2006 году произошел пожар, после которого здание так и не было приведено в порядок. Его ремонт должен завершиться в 2018 году. Всего на эти цели будет направлено более 140 млн рублей.

Вместе с приведением в порядок объектов должна быть благоустроена прилегающая к ним территория. Средства необходимо освоить в срок, чтобы Ставрополье смогло продолжить свое дальнейшее участие в госпрограмме, рассчитанной до 2020 года.

Поэтому главам муниципалитетов предстоит как можно скорее завершить проведение экспертиз, торгов и других подготовительных мероприятий совместно с профильными министерствами. Губернатор пообещал проконтролировать сроки выполнения обязательств по программе. Особое внимание будет уделяться подбору подрядчиков.

Отметим, что в декабре 2016 года, когда правительство сообщало о выделении средств в рамках госпрограммы, озвучивались планы по строительству трех и капитальному ремонту семи зданий Домов культуры в десяти сельских территориях края.

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