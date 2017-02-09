Новая система обращения с отходами в Ивановской области заработает к 1 июля

Иваново, , 11:33 — REGNUM Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами в Ивановской области, как ожидается, должна заработать с 1 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ивановская область оказалась в числе первых 10 субъектов Российской Федерации, утвердивших территориальные схемы обращения с отходами. Конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) был объявлен в 2016 году. По итогам конкурса победителем признана компания «Чистое поле — Центр» — на данный момент она переименована и называется «Региональный оператор по обращению с ТКО».

Как напомнил заместитель правительства Ивановской области Максим Громов, с 1 июля услуга по вывозу и утилизации мусора перешла из разряда жилищных в коммунальные. В квитанциях она выведена в отдельную строку. Плата за вывоз отходов будет начисляться в зависимости от количества проживающих в квартире людей, а не от площади помещения, как это было раньше.

Как пояснила исполняющая обязанности начальника департамента ЖКХ Ивановской области Ирина Костромская, на данный момент разработана дорожная карта по внедрению новой системы обращения с отходами в регионе.

Согласно плану, уже в феврале будут определены нормативы накопления твердых коммунальных отходов. До 17 февраля все потребители, в том числе жители частного сектора, получат от регионального оператора уведомление и образец договора на оказание услуг по обращению с ТКО.

Уже утвержден единый тариф для регионального оператора: его максимальный уровень не будет превышать 104 рубля 60 копеек. Тариф для граждан будет известен к 1 июля: его должен рассчитать оператор и утвердить департамент энергетики и тарифов.

Уже с 1 июля, добавила Ирина Костромская, переход региона на новую систему обращения с отходами должен произойти в полном объеме.