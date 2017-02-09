ФАС выявила нарушение при приобретении авиабилетов для военнослужащих МВД

Будут возбуждены административные дела в отношении должностных лиц, причастных к необоснованному заключению госконтрактов

Москва, , 11:28 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба провела проверку действий ФКУ «ГЦСП МВД России» при заключении договоров на организацию приобретения авиабилетов для военнослужащих МВД России. В ходе проверки выявлены нарушения, сообщили в ФАС.

Проверка показала, что Главный центр специальных перевозок министерства внутренних дел РФ с 2011 года заключал договоры с исполнителями на оказание услуг по приобретению авиабилетов, сумма которых составила более 8 млрд рублей.

Законодательство о размещении заказов и о контрактной системе требует проводить закупки таких услуг с применением конкурентных способов. Однако должностными лицами центра договоры на оказание услуг по приобретению авиабилетов заключались с единственными исполнителями без обоснования.

По итогам проверки ФАС будут возбуждены административные дела в отношении должностных лиц, причастных к необоснованному заключению госконтрактов.