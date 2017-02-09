Киев покупает российские двигатели для БТР через подставных лиц — СМИ

Еще в середине 2014 года «Укроборонпром» заявил, что всякое военное сотрудничество, в том числе покупка техники, прекращено

Киев, , 11:26 — REGNUM Украинское предприятие «Укроборонпром» покупает российские двигатели для бронетранспортеров (БТР) и другой военной техники через несколько подставных компаний, пишет «Украинская правда» со ссылкой на проект журналистов «Следствие.Инфо».

Еще в середине 2014 года «Укроборонпром» заявил, что всякое военное сотрудничество, в том числе покупка техники, прекращено. Однако журналисты выяснили, что это не совсем так: Киев покупает необходимое через подставные компании.

Например, молдавская компания купила у КамАЗа 20 двигателей, товар был вывезен в Молдавию, где его перепродали компании «Автопрезент», затем произошла еще одна сделка с молдавской компанией, и двигатели в итоге купила немецкая компания. Она же и привезла российские двигатели на Украину.

Таким образом, в этой схеме принимают участие четыре экономических агента. Закупленные при помощи этой схемы двигатели применяются на украинских БТР-80.

При этом «Укроборонпром» переплатил порядка $100 тыс.: если в Молдавии двигатели стоили около $10 тыс., то Украине их продали уже по $15 тыс. за единицу.