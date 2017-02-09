Кувейт предоставит Узбекистану $60 млн на соцпроекты

Также подписаны межправительственные соглашение о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований

Ташкент, , 11:11 — REGNUM Правительство Узбекистана и Кувейтский фонд арабского экономического развития (КФАЭР) подписали документ, предусматривающий участие КФАЭР в финансировании социальных проектов в Узбекистане на сумму $60 млн, сообщает МИД Узбекистана об итогах визита правительственной делегации Узбекистана в Кувейт.

Также были подписаны межправительственные соглашения: о сотрудничестве в области высшего образования и научных исследований, о безвизовых поездках владельцев дипломатических паспортов.

«Стороны подтвердили готовность к расширению практического взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Кувейта, проведению на регулярной основе консультаций для выработки путей поступательного развития узбекско-кувейтских связей в различных областях, прежде всего в сферах торговли, инвестиций, совместной реализации проектов на перспективных направлениях», — говорится в сообщении.

По данным МИД, Государство Кувейт признало независимость Республики Узбекистан 30 декабря 1991 года, дипломатические отношения между странами были установлены в июле 1994 года.

За прошедшие годы налажены тесные контакты между правительством Узбекистана и Кувейтским фондом арабского экономического развития (КФАЭР). На сегодняшний день совместно с КФАЭР реализовано несколько крупных проектов, направленных на улучшение водоснабжения населения, транспортной инфраструктуры и развитие сферы медицинского обслуживания в республике.

Официальная информация о двустороннем узбекско-кувейтском товарообороте отсутствует.