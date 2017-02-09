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Из-за холодов в Эстонии «расконсервировали» блок ТЭЦ

Экономика
Выводу из годового простоя также способствовал рост цен на энергию

Таллин, 9 февраля 2017, 11:04 — REGNUM  В связи с повышением потребности жителей Эстонии в тепле по причине холодной погоды, ГАО «Эстонская Энергия» (Eesti Energia) с 7 февраля запустило находившийся в течение года в резерве энергоблок совместного производства теплоэлектростанции «Иру». Об этом ИА REGNUM сегодня, 9 февраля, сообщили в Eesti Energia, отметив, что в данный момент энергоблок производит электричество с мощностью более 80 мегаватт, а тепловая мощность составляет примерно 200 мегаватт.

Как сообщил член правления Eesti Energia Райне Пайо, работающий на газе энергоблок ТЭЦ «Иру», находящейся под Таллином, будет работать до тех пор, пока имеется достаточно тепловой нагрузки, а цены на энергию будут подходить для производства: «Поскольку рыночная цена на электроэнергию, а также цена на газ, сейчас подходящие, а в сети отопления Таллина имеется достаточно тепловой нагрузки для газового блока «Иру», мы запустили энергоблок, который находился в резерве на протяжении года». Вдобавок к газовому блоку электростанции «Иру» на той же электростанции круглый год работает использующий в качестве топлива смешанные бытовые отходы блок совместного производства электричества и тепла.

Напомним, на ТЭЦ и электростанциях Eesti Energia насчитывается 11 энергоблоков, один из которых не работает из-за неисправности. Всего энергоблоки Eesti Energia в пиковые моменты выдают электричество с мощностью 1570 мегаватт. Потребление Эстонии составляет примерно 1450 мегаватт. Рыночная цена электричества в ценовом регионе Эстонии Nord Pool на начало февраля 2017 года составляет 46,52 евро за мегаватт-час. Эстония экспортирует электричество в пиковое время в Финляндию в среднем в размере 200 МВт и в направлении Латвии — в среднем 100 МВт.

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