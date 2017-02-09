Четверг, 09 Февраля 2017 года
11:48:21 МСК

С 2010 года расходы на оборону Эстонии выросли почти на половину

Экономика
При этом постоянный рост оборонных расходов происходит на фоне сохранения негативного бюджета страны в течение последних восьми лет – с 2009 года

Таллин, 9 февраля 2017, 11:00 — REGNUM  С 2010 года оборонные расходы Эстонии постоянно росли, достигнув в 2017 году показателя в 482 млн евро. Об этом ИА REGNUM сегодня, 9 февраля, сообщили в Госконтроле Эстонии со ссылкой на результаты последнего аудита Министерства обороны и Сил обороны страны.

Отмечается, что в 2010 году военный бюджет страны составлял менее 270 млн евро, в 2012 году он преодолел отметку в 300 млн евро, а в 2015 году — более 400 млн евро. Таким образом, рост за последние семь лет составил более 210 млн евро или 45%.

В Госконтроле отметили, что в период 2013 — 2016 годов на национальную оборону было потрачено 1,6 млрд евро (400 млн евро в год в среднем). С 2012 года оборонный бюджет составляет максимальное возможную величину — 2 и более процента от ВВП. Основные расходы связаны с техническим обновлением вооружений и техники, военной инфраструктуры, расходами на персонал и обучение новобранцев, операционные и инвестиционные затраты. При этом расходы на кадровых военных и гражданский персонал министерства обороны и связанных с ним структур остается примерно на одинаковом уровне. По прогнозам, впервые в истории эстонского государства расходы на оборону превысят 500 млн евро в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, помимо финансирования военной сферы Эстонии из госбюджета осуществляется ее поддержка из целевых средств НАТО (в частности, развитие системы ПВО и инфраструктуры мест постоянного базирования подразделений НАТО в Эстонии), странами-союзницами по НАТО (США, Канада, Норвегия и другие), а также косвенно из фондов Евросоюза (строительство дорожной и иной инфраструктуры двойного назначения). При этом постоянный рост оборонных расходов происходит на фоне сохранения негативного бюджета страны в течение последних восьми лет — с 2009 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Бюджет Эстонии на 2017 год вновь будет негативным

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Милитаризация Прибалтики
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Новая Зеландия будет круглосуточно следить за США
ВеллингтонНовая Зеландия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Станислав ТарасовУгроза с юга: Ближний Восток и Кавказ в 2017 году
ДамаскСирия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
09.02.17
Госдума расширяет возможности распоряжения наследством
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
09.02.17
Владимир Добрынин Жаркая политическая весна 2017: таяние ЕС
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
09.02.17
Екатерина СтащенюкВыборы-2018: Явлинский снова идёт в президенты
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
«Рубль восстановил потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
09.02.17
«Думайте, когда лайкаете»: как в Югре спасали детей от суицида по интернету
Ханты-МансийскРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
09.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Шаген Кхзнуни
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
09.02.17
Charlie Hebdo изобразил отрезанную голову Шульца в руках Меркель
БерлинГермания Выборы в Бундестаг ФРГ-2017 Политика
NB!
09.02.17
Главный борец с коррупцией при МВД в столице Камчатки ответит за взятку
Петропавловск-КамчатскийРоссия Коррупция Происшествия
NB!
09.02.17
Энергетики Якутии: Отсутствие зимника поставило под угрозу северный завоз
ЯкутскРоссия Северный завоз Общество
NB!
09.02.17
На Камчатке обманутых дольщиков оставили без света в купленных квартирах
Петропавловск-КамчатскийРоссия Долги за жилищно-коммунальные услуги Общество
NB!
09.02.17
Скончался вратарь Виктор Чанов — биография
КиевУкраина Футбол Общество
NB!
09.02.17
ИГ взяла на себя ответственность за ракетный обстрел Израиля
КаирЕгипет «Исламское государство» Политика
NB!
09.02.17
В США произошло опасное сближение самолёта с бортом Дональда Трампа
ВашингтонСША Авиапроисшествия Происшествия
NB!
09.02.17
Нефть больше не падает
ЛондонВеликобритания Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
09.02.17
Законопроект, препятствующий снятию санкций с России, внесён в Конгресс США
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
09.02.17
В парижском метро произошёл взрыв, есть пострадавшие
ПарижФранция ЧП в метрополитене Происшествия
NB!
09.02.17
Президентом Сомали объявлен гражданин США
МогадишоСомали Ситуация в Африке Политика
NB!
09.02.17
В Конгрессе США предложили разделить Македонию между Болгарией и Косово
СкопьеМакедония Балканы Политика
NB!
09.02.17
Станислав ТарасовВ 1897 году Россию по-настоящему посчитали
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
ещё главное