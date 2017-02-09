С 2010 года расходы на оборону Эстонии выросли почти на половину

При этом постоянный рост оборонных расходов происходит на фоне сохранения негативного бюджета страны в течение последних восьми лет – с 2009 года

Таллин, , 11:00 — REGNUM С 2010 года оборонные расходы Эстонии постоянно росли, достигнув в 2017 году показателя в 482 млн евро. Об этом ИА REGNUM сегодня, 9 февраля, сообщили в Госконтроле Эстонии со ссылкой на результаты последнего аудита Министерства обороны и Сил обороны страны.

Отмечается, что в 2010 году военный бюджет страны составлял менее 270 млн евро, в 2012 году он преодолел отметку в 300 млн евро, а в 2015 году — более 400 млн евро. Таким образом, рост за последние семь лет составил более 210 млн евро или 45%.

В Госконтроле отметили, что в период 2013 — 2016 годов на национальную оборону было потрачено 1,6 млрд евро (400 млн евро в год в среднем). С 2012 года оборонный бюджет составляет максимальное возможную величину — 2 и более процента от ВВП. Основные расходы связаны с техническим обновлением вооружений и техники, военной инфраструктуры, расходами на персонал и обучение новобранцев, операционные и инвестиционные затраты. При этом расходы на кадровых военных и гражданский персонал министерства обороны и связанных с ним структур остается примерно на одинаковом уровне. По прогнозам, впервые в истории эстонского государства расходы на оборону превысят 500 млн евро в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, помимо финансирования военной сферы Эстонии из госбюджета осуществляется ее поддержка из целевых средств НАТО (в частности, развитие системы ПВО и инфраструктуры мест постоянного базирования подразделений НАТО в Эстонии), странами-союзницами по НАТО (США, Канада, Норвегия и другие), а также косвенно из фондов Евросоюза (строительство дорожной и иной инфраструктуры двойного назначения). При этом постоянный рост оборонных расходов происходит на фоне сохранения негативного бюджета страны в течение последних восьми лет — с 2009 года.

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